Суд признал недействующим генеральный план Листвянки

Любопытно - имеют ли адекватные генпланы курортные поселки восточного побережья Байкала



Иркутский областной суд удовлетворил административное исковое заявление Байкальского межрегионального природоохранного прокурора о признании недействующим генерального плана Листвянского муниципального образования. Нормативный акт не подлежит применению со дня вступления решения суда в законную силу, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Как выяснилось, генплан Листвянки был принят с нарушениями, а его положения противоречили законодательству, имеющему большую юридическую силу.



Листвянка находится на западном побережье озера Байкал, входит в территорию Прибайкальского национального парка и границы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, относится к территории, ограниченной в обороте с особыми условиями использования. Расположение муниципалитета обуславливает необходимость согласования документов территориального планирования и социально-экономического развития с уполномоченными федеральными органами. Более того, генеральный план такого поселения должен содержать характеристики зон с особыми условиями использования территории, а именно ограничения и запрещенные виды деятельности, установленные для Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, водоохраной зоны озера Байкал.



Всего этого в генплане не было. А в границы населенных пунктов Листвянского муниципального образования включены леса особо охраняемой природной территории и заповедные территории.



По результатам рассмотрения проекта генерального плана Листвянки министерством природных ресурсов и экологии РФ, министерством здравоохранения РФ, министерством энергетики РФ, минэкономразвитие РФ даны отрицательные заключения. Замечания, послужившие основанием отказа в согласовании генерального плана, не устранены, однако проект генерального плана был утвержден Думой Листвянского муниципального образования.



Все это в итоге повлекло за собой незаконную и хаотичную застройку, освоение защитных лесов, выполняющих особую природоохранную функцию, отсутствие зон затопления и подтопления, отсутствие границ и режимов округов охраны лечебных радоновых минеральных вод «Никола» и минеральных питьевых лечебных вод, содержащих растворенные органические вещества (Сорг) и ионы фтора «Ангарские хутора».



Сейчас прокуратура контролирует разработку документов территориального планирования, соответствующих природоохранным требованиям. С этой целью создана рабочая группа, в которую вошли представители органов местного самоуправления, прокуратуры, дирекции ООПТ «Заповедное Прибайкалье», государственных органов Иркутской области, науки, туристического бизнеса и общественности.



Ну, а что Бурятии до туристических конкурентов с другого берега Байкала? Вроде бы и ничего. Однако возникает вопрос. У Листвянки пусть плохой, но был генплан. А у наших бурно развивающихся курортных поселков на Байкале такие планы есть? Глядя на их хаотичную застройку, ответ напрашивается сам собой. А если и есть, то тоже не мешало бы проверить эти документы на адекватность.



Фото: baikalproc.ru





