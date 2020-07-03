Жители Бурятии стали чаще умирать

Самая высокая смертность в Бичурском, Закаменском и Мухоршибирском районах





Численность постоянного населения Бурятии на 1 января 2020 года составила 985,9 тыс. человек, из них городское – 584 тыс. человек, сельское – 401,9 тыс. человек, сообщает Бурятстат.

В 2019 году в республике зарегистрировано 12471 родившихся и 10844 умерших. По сравнению с 2018 годом число родившихся уменьшилось на 1438 человек, или на 9,9% в расчете на 1000 населения, а число умерших – увеличилось на 274 человека или на 2,8%. Естественный прирост населения наблюдался в 14 районах республики, из них наибольшее значение зафиксировано в Окинском (12,6 промилле) и Иволгинском (7,4) районах.Естественная убыль отмечена в 9 районах, больше всего население уменьшилось в Кабанском, Северо-Байкальском, Бичурском, Прибайкальском и Баргузинском районах.В целом по республике естественный прирост населения составил 1,7 промилле (человек на 1000 населения) и снизился в 2 раза по сравнению с 2018 годом.Коэффициент рождаемости составил 12,7 новорожденных на 1000 жителей и снизился на 9,9% по сравнению с 2018 годом. Увеличение рождаемости наблюдалось в двух районах: Северо-Байкальском (на 3,6%) и Баунтовском (на 2%). В девяти районах уровень рождаемости ниже, чем в среднем по республике.В 2019 году умерло 10844 человека. По сравнению с предыдущим годом коэффициент смертности увеличился с 10,7 до 11 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Бичурском, Закаменском и Мухоршибирском районах (более 15 умерших на 1000 населения).Основными причинами смерти населения в республике остаются болезни системы кровообращения (42% от общего числа умерших), новообразования (16,9%), несчастные случаи, отравления и травмы (13,3%), болезни органов пищеварения (6,3%), болезни органов дыхания (5%). Из числа умерших от внешних причин смерти 24,8 % составляют самоубийства, 11% – транспортные травмы, 9,8% – случайные отравления алкоголем, 9,7% – убийства.В возрасте до одного года умерло 77 младенцев. Коэффициент младенческой смертности составил 6 новорожденных на 1000 родившихся, что на 1,1 % меньше, чем в 2018 году.В 2019 году в республике зарегистрировали брак 6046 пар, что на 478 браков или на 7% больше, чем в 2018 году. Расторгли брак 3491 пара, что на 240 случаев (на 5,6%) больше в сравнении с 2018 годом.Фото: «Номер один»