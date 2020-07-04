В школах Бурятии введут «индекс несъедаемости»

Таким образом власти будут контролировать бесплатное питание учеников



Для контроля за расходованием государственных средств на обеспечение детей в начальных школах горячим и полезным питанием будут использовать «Индексу несъедаемости». Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».



«Сейчас на детское питание выделяются огромные деньги. Это было реализовано в законе два закона изменилось: «О качестве и безопасности питания» и «Об образовании» в РФ. И все начальные школы, должны до сентября 2024 года начать получать бесплатное, горячее, здоровое питание. То есть всех детей начальной школы обязательно должны накормить и накормить правильно», - рассказала она.



Сейчас, сообщила Анна Попова, необходимо перестроить систему школьного питания, чтобы научить как правильно это сделать. По ее словам, в правительстве создан штаб организации горячего питания в школах. «Потому что это очень важно организовать так, чтобы дети ели. Чтобы государство не тратило деньги впустую выведен новый показатель «Индекс несъедамости», меняются нормы, чтобы питание можно было разнообразить», - пояснила глава санитарного ведомства.



«Мы не только поняли нормы, но нормы сделали региональными. Потому что, например, в Якутии не пьют молоко, просто никогда это не было принято в их семьях. А, например, дети в тех областях, где по полгода ночь, должны получать большее количество витамина D. Мы сделали рационы -они примерные, они не обязательные - с учетом особенностей каждого региона», - уточнила Анна Попова.



Фото: «Номер один»



