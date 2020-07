The Hu собрали деньги на борьбу с COVID-19

Рок-музыканты передали 55 миллионов тугриков Государственной чрезвычайной комиссии

Вице-премьер правительства Монголии У.Энхтувшин принял продюсера известной монгольской группы The Hu заслуженного артиста Монголии Б.Дашдондога, членов группы, а также руководство Монгольского национального общественного радио и телеведения и выразил благодарность им за успешное проведение благотворительного концерта, сообщает МОНЦАМЭ Из-за пандемии коронавируса группа The Hu отложила свое мировое турне и 29 июня организовала в Монголии благотворительный онлайн-концерт «Гэрэг» в поддержку борьбы с коронавирусом.Во время встречи с вице-премьером У.Энхтувшином рок-музыканты передали собранные 55 ммиллионов тугриков (чуть менее 1,4 миллиона рублей) Государственной чрезвычайной комиссии.основана в 2016 году в Улан-Баторе, Монголия. Группа сочетает хэви-метал и традиционное монгольское горловое пение. Некоторые из текстов группы включают старые монгольские военные крики и поэзию. Их первые два видео (Yuve Yuve Yu и Wolf Totem) сразу же распространились по всему миру, собрав более 30 миллионов просмотров . Взрывная реакция на HU привела к появлению ряда статей о группе в международных СМИ, таких как NPR , ET India Times , Playboy Mexico, Jack Canal + Fr , Hong Kong 01, DW News Germany и других.Фото: thehuofficial.com и montsame.mn