В Бурятии отменили обследование на COVID-19 для въезжающих из регионов РФ

Требования об обязательной диагностике на коронавирус сохраняются только для прибывающих из зарубежья







Для прибывающих в Бурятию из других регионов страны отменено обязательное лабораторное обследование на COVID-19. Требования об обязательной диагностике на коронавирус сохраняются только для прибывающих из зарубежья, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики.



Решение принято членами Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 6 июля.



Прибывшие с территории иностранных государств проходят в период с пятого по десятый день со дня прибытия лабораторное обследование на COVID-19 на дому по согласованию с медицинской организацией по месту прикрепления или по месту пребывания.



При этом всем гражданам необходимо незамедлительно сообщать на «горячую линию» минздрава Бурятии по номеру телефона (3012)37-95-32 или в диспетчерскую службу 112 сведения о прибытии в Бурятию, месте, датах пребывания за пределами республики, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и фактического пребывания.



При этом всем приехавшим гражданам при появлении признаков инфекционного заболевания: повышенная температура тела, кашель, одышка и др., необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом, без посещения медицинских организаций.



Для лиц, которые прибыли на территорию Бурятии в связи с исполнением трудовых или служебных обязанностей, в том числе военной службы, также необходимо незамедлительно сообщать о своем прибытии в республику, месте, датах пребывания за ее пределами, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и фактического пребывания, на «горячую линию» минздрава Бурятии или в службу 112. Санитарно-эпидемиологические мероприятия в отношении этих граждан обеспечиваются принимающими организациями с обязательным уведомлением республиканского управления Роспотребнадзора.



Ранее при въезде на территорию республики каждый гражданин также должен был пройти опрос и заполнить анкету Управления Роспотребнадзора по Бурятии для формирования эпиданамнеза. Сейчас проведение такой процедуры прекращено.



Стоит отметить, что решения приняты практически одновременно с поэтапным открытием туристической инфраструктуры на Байкале. А также – со стартом первой чартерной программы в Бурятии, которую при поддержке Федерального агентства по туризму организовывал туроператор TUI Россия. Планируется, что за первый туристический сезон бурятскую землю смогут посетить около 1700 туристов. Полеты продлятся до 22 сентября, рейсы будут выполнять лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Вылеты из Москвы запланированы с частотой один раз в девять дней. При этом, федеральный туроператор совместно с Ростуризмом и правительством Бурятии продолжают обсуждать возможность продления чартерной программы и на зимний сезон.



Фото: egov-buryatia.ru

