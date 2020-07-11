Медики Улан-Удэ выхаживают четверых детей, пострадавших на пожаре

Состояние пострадавших улучшается, тяжелых травм и серьезных поражений у детей нет



В Улан-Удэ в пятницу утром произошел пожар в доме на станции Дивизионная.



Состояние шестилетнего ребенка, находящего в реанимации по пр. Строителей тяжелое, но отмечается положительная динамика, сообщает минздрав Бурятии.



«Малыш поступил в оглушении, сознание ближе к ясному, однако, находится еще на кислородной дотации. На сегодня, угрожающих факторов для жизни нет. Тяжелых ожогов нет. Ест и дышит самостоятельно. За день наблюдения состояние идет с хорошей положительной динамикой. По прогнозам планируется перевод из реанимации в педиатрическое отделение в понедельник», - комментирует ситуацию и. о. главного врача Детской клинической республиканской больницы Вера Булавко.



Отметим, что ребенок находится под наблюдением ведущего врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Плюснина.



«Сегодня посетили Детскую республиканскую клиническую больницу по улице Модогоева. Видим, что состояние пострадавших улучшается. Комплексная бригада детских врачей в составе травматолога, реаниматолога, педиатра и пульмонолога оказали своевременную помощь. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий для всех детей. Самое главное, что все параметры гемодинамики стабильные. Тяжелых травм и поражений у данных детей нет. Есть легкие поверхностные раны, которые своевременно осмотрены, оказана помощь врачами-травматологами. Завтра планируется выписка самого младшего ребенка. Его состояние стабильное. За ним ухаживает тетя. Мы желаем всем детям скорейшего выздоровления и не попадать в такие ситуации», - говорит министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav В Улан-Удэ в пятницу утром произошел пожар в доме на станции Дивизионная. Пострадали четверо несовершеннолетних детей . Бригадой Территориального центра медицины катастроф они были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. Трое из них в возрасте 2,7 года, 11 и 14 лет находятся в стационаре по улице Модогоева и один ребенок шести лет в стационаре по проспекту Строителей. Все дети получили отравление угарным газом.Состояние шестилетнего ребенка, находящего в реанимации по пр. Строителей тяжелое, но отмечается положительная динамика, сообщает минздрав Бурятии.«Малыш поступил в оглушении, сознание ближе к ясному, однако, находится еще на кислородной дотации. На сегодня, угрожающих факторов для жизни нет. Тяжелых ожогов нет. Ест и дышит самостоятельно. За день наблюдения состояние идет с хорошей положительной динамикой. По прогнозам планируется перевод из реанимации в педиатрическое отделение в понедельник», - комментирует ситуацию и. о. главного врача Детской клинической республиканской больницы Вера Булавко.Отметим, что ребенок находится под наблюдением ведущего врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Плюснина.«Сегодня посетили Детскую республиканскую клиническую больницу по улице Модогоева. Видим, что состояние пострадавших улучшается. Комплексная бригада детских врачей в составе травматолога, реаниматолога, педиатра и пульмонолога оказали своевременную помощь. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий для всех детей. Самое главное, что все параметры гемодинамики стабильные. Тяжелых травм и поражений у данных детей нет. Есть легкие поверхностные раны, которые своевременно осмотрены, оказана помощь врачами-травматологами. Завтра планируется выписка самого младшего ребенка. Его состояние стабильное. За ним ухаживает тетя. Мы желаем всем детям скорейшего выздоровления и не попадать в такие ситуации», - говорит министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav