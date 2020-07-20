Экспонаты Национального музея Бурятии станут доступны для слепых

Это стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова



В Национальном музее Бурятии появятся тактильные модели картин «Девушки с ведрами» А.Н. Сахаровской, «Сбивание масла» Л.Д. Доржиева, «Ной проклинает Хама» И.С. Ксенофонтова, «Тайлаган» Р.С. Мэрдыгеева и «Арканщик» Ц.С. Сампилова.



Музей в Улан-Удэ вошел в число пяти российских музеев, где тактильные экспонаты помогут незрячим и слабовидящим людям посещать экскурсии. Особенные копии получат Государственный музей современного искусства PERMM в Перми, Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова в Абакане, Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» в Феодосии, Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина.



Создание тактильных копий стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фонд провел конкурс, в рамках которого региональные краеведческие и художественные музеи смогли показать, какие экспонаты они бы хотели оснастить тактильными моделями, и что ранее делали для слепых гостей, сообщает портал «Открытые НКО».

По словам директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Марии Красниковой, конкурс на создание тактильных копий музейных экспонатов дает возможность российским музеям стать доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей.



Конкурс проводился в два этапа. Итоги первого были подведены еще в июне 2020 года. Сейчас настало время назвать победителей второго тура. Модели выполнят в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу.

Напомним, что победителями первого этапа конкурса, проведенного благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», стали Музей изобразительных искусств Карелии в Петрозаводске, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске, Дальневосточный художественный музей в Хабаровске, Красноярский краевой краеведческий музей и Забайкальский краевой краеведческий музей в Чите. В этих музеях также появятся тактильные копии для удобства незрячих людей.



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