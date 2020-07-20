В Бурятии ремонтируют дорогу Эрхирик–Сосновый Бор

Она соединяет две части Заиграевского района, разделенного рекой Уда, и поэтому востребована его жителями







В Заиграевском районе Бурятии в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходит ремонт участка дороги Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор общей протяжённостью 4,8 километра. Общая стоимость контракта – 171,5 миллиона рублей, сообщили в минтрансе республики.



На дороге уже завершена укладка нижнего слоя асфальта и начата укладка верхнего, финального слоя асфальтобетона. Выполнено устройство земляного полотна, тротуаров, освещения, а также произведен ремонт моста. Сейчас ведется строительство водосбросов и досыпка обочин.



«Это контракт «жизненного цикла» - в период сроков гарантии фирма будет содержать этот участок. Сейчас уже закончена укладка нижнего слоя асфальтобетона. Остался верхний слой покрытия на 3,5 километрах. Ну, и мелкая работа – отсыпка обочин, установка дорожных знаков, нанесение линий разметки. Готовность объекта 70%, сдавать в эксплуатацию его планируем в октябре 2020 года. Подрядчик работает очень плотно», - рассказал Игорь Петров, первый заместитель руководителя «Бурятрегионавтодора».



Ремонт этого участка дороги не обошелся без сложностей – местность болотистая, поэтому дополнительно производились работы по выравниванию земляного полотна.



«Мерзлый грунт начинает таять и, соответственно, дорога проваливается. В этом была сложность. Приходилось эти пучины убирать и закрывать их скальным грунтом, чтобы в последующем они не образовывались. Весной вода прибывает, во время лета уходит, и осенью опять прибывает. Здесь болотистая местность и есть свои тонкости. Чтобы в последующем не происходили просадки, не было трещин в асфальте, мы делали замену грунта на глубину сезонного промерзания. Заменили на более прочный – скальный», - объяснила Анастасия Захарова, начальник производственно-технического отдела ООО «Арт Ком».



Сопредседатель штаба Общественного народного фронта Максим Кириенко отметил, что этот участок дороги важен для местных жителей и раньше от них неоднократно поступали жалобы.



«Дорога была в очень плохом состоянии, хотя очень многим жителям Заиграевского района она важна и нужна, поскольку соединяет две стороны – левый и правый берега реки Уда. Можно сказать, что очень много военнослужащих из Соснового Бора пользуются этой дорогой. Также это довольно сложный участок, потому что местность болотистая. Раньше тут был очень подвижный грунт, сейчас предусмотрена система водоотведения, что не может не радовать. Мы видим, что довольно высокий уровень насыпи, в целом дорога выровнена, и она намного безопаснее, чем была раньше. По этой трассе во время ремонтных работ жалоб от жителей не поступало, работы идут», - пояснил Максим Кириенко, сопредседатель штаба ОНФ.



Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан в числе 12 национальных проектов во исполнение «майского» указа президента РФ Владимира Путина 2018 года. Он рассчитан до 2024 года. Главная задача нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – доведение до нормативного состояния 50 процентов всей региональной сети дорог и 85 процентов дорог в Улан-Удэнской агломерации, снижение в два раза количества концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в авариях планируется снизить до 4 человек на 100 тысяч населения. Отметим, в этом году на региональные и местные дороги Бурятии направлено более 5,5 миллиарда рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено более 2,8 миллиарда рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



