21.07.2020
Монголия вывезла из зарубежья более 67 тысяч своих граждан

Монголия вывезла из зарубежья более 67 тысяч своих граждан

Еще более 10 тысяч граждан Монголии находятся 55 странах мира, эвакуация продолжается

Оставшимися рейсами до конца текущего месяца в Монголию вернутся 1470 ее граждан. С января, с вводом режима повышенной готовности в стране, всего возвращены на родину 67,290 граждан из 44 стран наземным и воздушным путями, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии.

Ранее в июле планировалось выполнить 12 чартерных рейсов в зарубежные страны. В настоящее время число спецрейсов на июль увеличено еще на три.  Самолет специального назначения вылетел в Сеул (Республика Корея) для эвакуации граждан, находящихся в этой стране. Следующий рейс по маршруту Улан-Батор-Токио-Улан-Батор назначен на 21 июля. А 26 июля вылетит самолет, который эвакуирует граждан из европейских стран. Он отправится в Франкфурт (Германия). Кроме того, дополнительно будут совершены полеты – два раза в Сеул 28 и 29 июля и один раз в Сидней (Австралия) 30 июля.

«Осуществить вывоз еще более 10 тысяч граждан Монголии за месяц практически невозможно», - заявил вице-премьер Монголии Я.Содбаатар.

«Но мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вывезти как можно больше наших граждан», - пояснил вице-премьер и подчеркнул о намерении ГЧК увеличить количество чартерных рейсов с августа.  Однако вывозные рейсы будут осуществляться с учетом возможностей Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и других мест изоляции, где прибывающие должны оставаться под обязательным карантином в течение 21 дня, на время инкубационного периода коронавируса.

По данным, полученным на основании составленных посольствами и консульствами списков, 10 513 граждан Монголии находятся 55 странах мира. При этом 1800 из них семьи с детьми дошкольного возраста, 740 – больные, 797 – пожилые, около 240 – беременные, 1553 – студенты, более 130 взрослых, обучающихся по краткосрочным визам и более 4300 граждан, застрявших за рубежом по другим уважительным причинам

Фото: montsame.mn
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