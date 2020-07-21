Монголия вывезла из зарубежья более 67 тысяч своих граждан

Еще более 10 тысяч граждан Монголии находятся 55 странах мира, эвакуация продолжается



Оставшимися рейсами до конца текущего месяца в Монголию вернутся 1470 ее граждан. С января, с вводом режима повышенной готовности в стране, всего возвращены на родину 67,290 граждан из 44 стран наземным и воздушным путями, сообщает



Ранее в июле планировалось выполнить 12 чартерных рейсов в зарубежные страны. В настоящее время число спецрейсов на июль увеличено еще на три. Самолет специального назначения вылетел в Сеул (Республика Корея) для эвакуации граждан, находящихся в этой стране. Следующий рейс по маршруту Улан-Батор-Токио-Улан-Батор назначен на 21 июля. А 26 июля вылетит самолет, который эвакуирует граждан из европейских стран. Он отправится в Франкфурт (Германия). Кроме того, дополнительно будут совершены полеты – два раза в Сеул 28 и 29 июля и один раз в Сидней (Австралия) 30 июля.



«Осуществить вывоз еще более 10 тысяч граждан Монголии за месяц практически невозможно», - заявил вице-премьер Монголии Я.Содбаатар.



«Но мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вывезти как можно больше наших граждан», - пояснил вице-премьер и подчеркнул о намерении ГЧК увеличить количество чартерных рейсов с августа. Однако вывозные рейсы будут осуществляться с учетом возможностей Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и других мест изоляции, где прибывающие должны оставаться под обязательным карантином в течение 21 дня, на время инкубационного периода коронавируса.



По данным, полученным на основании составленных посольствами и консульствами списков, 10 513 граждан Монголии находятся 55 странах мира. При этом 1800 из них семьи с детьми дошкольного возраста, 740 – больные, 797 – пожилые, около 240 – беременные, 1553 – студенты, более 130 взрослых, обучающихся по краткосрочным визам и более 4300 граждан, застрявших за рубежом по другим уважительным причинам



Фото: montsame.mn Оставшимися рейсами до конца текущего месяца в Монголию вернутся 1470 ее граждан. С января, с вводом режима повышенной готовности в стране, всего возвращены на родину 67,290 граждан из 44 стран наземным и воздушным путями, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии.Ранее в июле планировалось выполнить 12 чартерных рейсов в зарубежные страны. В настоящее время число спецрейсов на июль увеличено еще на три. Самолет специального назначения вылетел в Сеул (Республика Корея) для эвакуации граждан, находящихся в этой стране. Следующий рейс по маршруту Улан-Батор-Токио-Улан-Батор назначен на 21 июля. А 26 июля вылетит самолет, который эвакуирует граждан из европейских стран. Он отправится в Франкфурт (Германия). Кроме того, дополнительно будут совершены полеты – два раза в Сеул 28 и 29 июля и один раз в Сидней (Австралия) 30 июля.«Осуществить вывоз еще более 10 тысяч граждан Монголии за месяц практически невозможно», - заявил вице-премьер Монголии Я.Содбаатар.«Но мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вывезти как можно больше наших граждан», - пояснил вице-премьер и подчеркнул о намерении ГЧК увеличить количество чартерных рейсов с августа. Однако вывозные рейсы будут осуществляться с учетом возможностей Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и других мест изоляции, где прибывающие должны оставаться под обязательным карантином в течение 21 дня, на время инкубационного периода коронавируса.По данным, полученным на основании составленных посольствами и консульствами списков, 10 513 граждан Монголии находятся 55 странах мира. При этом 1800 из них семьи с детьми дошкольного возраста, 740 – больные, 797 – пожилые, около 240 – беременные, 1553 – студенты, более 130 взрослых, обучающихся по краткосрочным визам и более 4300 граждан, застрявших за рубежом по другим уважительным причинамФото: montsame.mn