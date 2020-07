В Бурятии запущен цифровой сервис для борьбы с COVID-19

В республике автоматизировали сбор и обработку информации по эпидемиологической обстановке



Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу цифровой экономики, разработала для Бурятии сервис по борьбе с распространением COVID-19. Он помогает обрабатывать ключевые данные по коронавирусу в регионе – результаты анализов, число заболевших жителей и перечень их контактов. Решение реализовано на базе единой региональной интеграционной платформы АПК «Безопасный город», сообщила пресс-служба компании.



Система автоматизирует процесс сбора и обработки информации по эпидемиологической обстановке в республике. Ключевыми данными являются результаты проб, которые делают региональные лаборатории, информация о пациентах от медучреждений, перечень контактов заболевших, предоставляемый Роспотребнадзором, а также данные оперштаба – о прибытии граждан из других стран и регионов.



Информация в удобном и наглядном виде доступна для принятия управленческих решений. Пользователями сервиса являются региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, управление Роспотребнадзора, медицинские организации.



Система также предназначена для получения гостиницами, санаториями и турбазами разрешения принимать гостей. Данные туристов сверяются с базой данных системы, если риска заражения нет, выдается положительный ответ. Функциональность особенно актуальна в связи с началом туристического сезона на Байкале. Доступ к сервису может быть предоставлен и медучреждениям для проверки пациентов перед приемом. Во время голосования по поправкам, которые вносились в Конституцию России, данные из системы использовались для составления списков надомного голосования тех граждан, кто находился на карантине и не мог лично прийти на избирательный участок.



«Технологическая особенность проекта в том, что он реализован на базе региональной системы «Безопасный город», которая разработана и введена в промышленную эксплуатацию в 2018 году на программной платформе Smart City Cloud – разработка компании AT Consulting Восток. Это позволило оперативно запустить антиковидную систему, так как на базе Smart City Cloud можно создавать новые сервисы без формирования дополнительных инфраструктур и добавления вычислительных мощностей», – отметил Валерий Андронов, председатель Комитета информационных технологий и документальной связи администрации главы и правительства Бурятии.



«Благодаря платформенному подходу нам удалось быстро создать полноценный цифровой сервис, который помог решить совершенно новую и нестандартную задачу не только для российского региона, но и в мировом масштабе. Система является эффективным инструментом для борьбы с распространением коронавируса, при этом обеспечивает надежность и безопасность хранения персональных данных. Наша компания рада принять участие в столь значимом социальном проекте, демонстрируя решения и экспертизу, которые мы также можем применить в других регионах», – отметил Владимир Высоцкий, генеральный директор компании ATConsulting Восток.



AT Consulting Восток — разработчик Smart City Cloud — универсальной открытой цифровой платформы для взаимодействия различных систем и устройств городской (региональной) инфраструктуры. Платформа позволяет производить сбор, хранение и аналитику данных, а также создавать прикладные ИТ-системы в интересах государства, бизнеса и граждан. Платформа является интеллектуальной основой проектов «умный город», «безопасный город», «центр управления регионом» и других.



Фото: pixabay.com