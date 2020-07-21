В Забайкалье на полигоне Цугол проходит большое тактическое учение

Мотострелковые и танковые подразделения ВВО форсировали реку Онон по ее дну и по переправам







В рамках двустороннего тактического учения, проходящего в Забайкалье на полигоне Цугол, мотострелковые и танковые подразделения форсировали реку Онон. Масштабным учением с группировкой войск руководит командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщили в пресс-службе ВВО.



Подразделения на штатной технике преодолели русло реки шириной более 100 м десантным и мостовыми способами. Инженерные войска обеспечили мостовую переправу войск, а подразделения РХБ защиты осуществили маскировку районов переправы постановкой дымовых завес.



Перед преодолением водной преграды экипажи машин экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации личного состава в случае остановки или затопления.



В двустороннем тактическом учении на полигоне Цугол принимают участие военнослужащие двух мотострелковых соединений общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае и Бурятии. Задействовано свыше 4 тысяч военнослужащих двух мотострелковых соединений ВВО и более 600 единиц военной техники. В том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72БЗ, реактивные установки БМ-21 «Град», противотанковые комплексы «Конкурс», буксируемые гаубицы «Мста-Б», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3», а также более 25 летательных аппаратов и другая военная техника.



По замыслу учения одно из соединений выступит в роли наступающего условного противника, а другое будет обороняться.



В ходе активной фазы учения военнослужащие форсировали реку Онон, как по дну на танках, так и на специальных паромах. Участники учений отработают мобильную оборону рубежей с этапом боевой стрельбы в дневное и ночное время, проведут контратаки с захватом выгодных плацдармов. Кроме того, в рамках учения военнослужащие выполнят боевые стрельбы высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и окажут противодействие беспилотникам «противника».



Фото: structure.mil.ru

