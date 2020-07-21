Улан-Удэ пока останется без международных авиарейсов

Хотя КНР и Монголия вошли в список 13 стран, в которые можно будет летать







Международный аэропорт Улан-Удэ «Байкал» не вошел в список воздушных гаваней России, из которых могут скоро возобновиться авиарйесы. На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, сообщают



Собеседник «Известий» в одном из аэропортовых холдингов отметил, что воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - рассказали «Известиям» в крупной российской воздушной гавани.



На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны. При этом дата начала международных полетов до сих пор не определена.



В случае восстановления авиасообщения с другими странами 1 августа, российские воздушные гавани, не включенные в список внутригосударственных хабов, не ранее середины августа смогут принимать зарубежные рейсы, уточняет



Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.



А 8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Эти страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять государств Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.



Из международного аэропорта Улан-Удэ «Байкал» выполнялись рейсы в КНР и в Монголию.



Фото: pixabay.com

Международный аэропорт Улан-Удэ «Байкал» не вошел в список воздушных гаваней России, из которых могут скоро возобновиться авиарйесы. На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, сообщают «Известия» . Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.Собеседник «Известий» в одном из аэропортовых холдингов отметил, что воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт.«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - рассказали «Известиям» в крупной российской воздушной гавани.На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны. При этом дата начала международных полетов до сих пор не определена.В случае восстановления авиасообщения с другими странами 1 августа, российские воздушные гавани, не включенные в список внутригосударственных хабов, не ранее середины августа смогут принимать зарубежные рейсы, уточняет ТАСС Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.А 8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Эти страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять государств Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.Из международного аэропорта Улан-Удэ «Байкал» выполнялись рейсы в КНР и в Монголию.Фото: pixabay.com