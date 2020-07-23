В Бурятии часть села может уйти под воду

В Сотниково земля в прямом смысле уходит из-под ног





Если быть точнее, уплывает. Река подходит все ближе к участкам, потихоньку отбирая метры земли. «Номер один» попытался разобраться, как произошло, что в затопляемой зоне выросли сотни домов, и стоит ли людям надеяться на защиту от большой воды.

Глядя на десятки новых деревянных домиков на берегу Селенги, словно построенных рукой одного плотника, возникает вопрос: как людям пришло в голову что-либо здесь строить? Местность низменная, вода близко. Не нужно обладать какими-либо специальными знаниями, чтобы понимать, максимум, что можно строить в таком месте, это дачу.Однако люди, проживающие на берегу реки, уверяют – всего несколько лет назад вода от берега была далеко.- Река стала шире буквально за последние три года, причем сразу на четыре-пять метров. Берег размывает, река забирает целые куски земли. Вот здесь лежит большая бетонная труба, когда-то был виден ее дальний конец, сейчас она виднеется наполовину. А там стоял сигнальный столбик в пяти метрах от края берега. Берег обвалился, столбик поставили в другое место, - показывает наглядно масштабы расширения реки местная жительница Лариса Гусева.Лариса живет на улице Галтайской. Ее дом стоит хоть и не у кромки воды, но, тем не менее, в затопляемой зоне.- В прошлом году мы сидели на чемоданах, всю мебель я вынесла из дома. Было очень страшно. Если бы знала, что берег будет так обваливаться, ни за что бы дом не купила. Берег тогда был высокий, вода мелкая, здесь просто ручей бежал, - объясняет женщина.Другая семья купила здесь жилье три года назад. Люди говорят, что решили переехать поближе к Улан-Удэ и купили дом в Сотниково – полностью благоустроенный, с земельным участком. За жилье, которое может унести в реку, отдали миллион рублей.Любовь Балсамбуева купила домик с участком на материнский капитал четыре года назад. Таких покупателей в Сотниково очень много.- Жилье здесь строили и распродавали под маткапитал. Небольшие дома и участки по три-четыре сотки. Здесь живут много семей с двумя-тремя детьми, - рассказывает Лариса Гусева.Исполняющий обязанности главы села Сотниково Максим Петрунин говорит, что застройка прибрежной зоны реки началась давно, еще в 2010-х годах, и идет до сих пор. А еще раньше, в 90-е годы, сельскохозяйственное предприятие «Пригородное», располагавшееся в Сотниково, раздавало своим работникам земельные паи.- Администрация участки не продавала, - говорит в ответ на обвинения сотниковцев в том, что земли распродали сотрудники сельской администрации, Максим Петрунин.Всего таких паев выдано около 640. Многие из них оказались в прибрежной зоне Селенги. Земля была сельскохозяйственной, но люди, в чьей собственности оказались паи, стали искать способы, как получить возможность использовать их для постройки жилья.В 2010-2012 годах правительство республики неожиданно пошло гражданам навстречу. И начало массово переводить данные земли в категорию пригодных под индивидуальное жилищное строительство.- Перевод из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию ИЖС осуществлялся правительством Бурятии на основании личного заявления собственника земельного участка, - пояснил «Номер один» Максим Петрунин.С 2012 года в Сотниково стартовало активное строительство и перепродажа участков. Были те, кто понимал, что участок находится в зоне риска. Эти люди спешили избавиться от земли как можно скорее, при этом занижая цены, чтобы привлечь покупателей.К осени 2013 года на территории, что считалась затопляемой, выросло несколько десятков домов.- Когда мы увидели массовое строительство, решили обратиться в суд, чтобы помешать дальнейшему строительству. Уже было доказано, что эти участки в случае чего уйдут под воду. Однако Иволгинский райсуд нам отказал, мы пошли в Верховный, но и там судьи встали на сторону жителей. Таким образом, создался судебный прецедент, да еще и Минимущества шло людям навстречу.Таким образом, жители сами выкопали себе яму. Большинство собственников опасных участков, узнав о том, что их земля находится в затопляемой зоне, решили с землей распрощаться и выставили на продажу. Другие, надеясь на благополучный исход, продолжали строить дома. Третьи решили получить с этой земли максимальную выгоду и строили дома на продажу.На территории Сотниково в затопляемую зону попадают 1285 жилых домов, из них на 664 дома имеются документы о государственной регистрации права на дом и 650 их не имеют. Протяженность зоны затопления составляет около 6,5 километра.Стоит отметить, что некоторые улицы в Сотниково, а именно в ДНТ «Респект», часть которого находится в пойме реки, возникли в 2013 году, и там до сих пор возводят жилые дома. Другая часть улиц – Московская, Иркутская, Орловская, Курская, Самарская - образована в 2017 году. Жителям удалось перевести свои участки в категорию земель для ведения дачного хозяйства.Как мы уже сказали, большинство домов в Сотниково скромные, и живут в них люди, кому переезжать некуда. Поэтому местные жители очень надеются на дамбу.- В апреле 2020 года проведены мероприятия по предупреждению обрушения береговой полосы на участке 257 метров в местности ДНТ «Респект» за счет зарезервированных средств по предупреждению чрезвычайных ситуаций, - сообщили «Номер один» в Минприроды.Нашим собеседникам из числа сотниковцев каменная насыпь доверия не внушает.- Берег просто засыпали булыжником, а сверху гравием. Когда вода поднимется, будет сильный поток и эти укрепления смоет, - уверены местные. – Мы обращались в администрацию села, района, в Минприроды, к главе, но дамбу строить здесь никто не хочет. Только поставили баннер, что здесь затопляемая зона, и все, - рассказывает Лариса Гусева.В Минприроды нам подтвердили, что в Сотниково дамба действительно строиться не будет.- Строительство защитных сооружений по объекту «Защита Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда Республики Бурятия» позволит защитить застроенную левобережную пойму реки Селенга от села Сужа до насыпи федеральной автодороги перед селом Сотниково. Защита Сотниково не входит в проектно-сметную документацию вышеуказанного объекта, - говорят в министерстве.Учитывая вышесказанное, все, что остается населению пригородного села, это уповать на милость природы. Между тем новенькие срубы в опасной местности все еще продаются и на них находятся покупатели.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»