В Бурятии иногородние доноры спермы вытесняют местных производителей

Между тем спрос на «семенной материал» в республике растет





Всем известная тенденция по поводу того, что на десять девчонок приходится девять ребят, сегодня становится все более неактуальной. Сегодня «дефицит» мужчин стал намного ощутимее. А если вычесть из их числа тех, кто априори не способен стать хорошим семьянином (алкоголики, наркоманы, маменькины сынки, безработные и прочие), то цифры еще более печальные. Но что делать, если семью создать не получилось, а желание иметь ребенка велико? «Номер один» разбирался, какой выход видят жительницы Бурятии в столь щекотливой ситуации.

Ольга Лазарева, «Номер один»



Фото: pixabay.com



В нашем обществе все привыкли к тому, что к медицинским способам оплодотворения потенциальные мамочки прибегают только в случае проблем со здоровьем. Когда не могут забеременеть самостоятельно. При этом некоторыми из высокопродуктивных технологий можно воспользоваться бесплатно – по медицинскому полису. Но только в случае реального наличия медицинских показаний.Как выясняется, в Бурятии есть женщины, кто также прибегает к методу внутриматочной инсеминации (проще говоря, процедуре введения в матку сперматозоидов), хотя у них нет бесплодия. Улан-удэнки просто очень хотят родить «для себя», ведь репродуктивный возраст истекает, а найти мужа все никак не удается. На то, чтобы организовать интрижку на одну-две ночи, готовы не все. Вместо этого женщины тратят немалые средства на то, чтобы попробовать забеременеть без контакта с мужчинами.- Внутриматочная инсеминация у нас стоит 17500 рублей. Плюс донорская сперма – 15 тыс. рублей. Одинокие девушки приходят к нам за такими услугами, несмотря на отсутствие медицинских показаний. Главная причина – одиночество. Мы так и пишем в документах: «планирование беременности вне брака, отсутствие полового партнера», - рассказывает врач акушер-гинеколог, репродуктолог медицинского центра «Диамед» Ирина Сафронова.Интересно, что случаев, чтобы «за ребенком» приходили пары с нетрадиционной сексуальной ориентацией, врач не помнит. Пациенток репродуктолога объединяет только один фактор – одиночество. По словам врача, как правило, это женщины в возрасте после 30 лет (чаще 35-37 лет). Работающие в бюджетной сфере, служащие. Они осознают, что в силу возраста вот-вот потеряют возможность родить здорового малыша, а принца на горизонте все нет. Вот и приходится выбирать вариант «самостоятельной» беременности.- В основном это служащие. Самой молодой пациентке было 32 года. Тоже без мужа, но с огромным желанием иметь ребенка. Мы ее уговаривали, мол, муж еще будет, семья, но женщина была непреклонна. Говорила, что время уходит, надо успеть. Она у нас родила двойняшек сразу, - вспоминает случай из практики Ирина Сафронова.Интересно, что одинокой женщине воспользоваться услугами репродуктолога можно по закону, а вот одинокому мужчине прибегать к аналогичным технологиям в нашей стране запрещено. То есть услуги суррогатной матери для мужчин доступны лишь за рубежом.При этом одинокие женщины, желающие «искусственно» забеременеть, выглядят привлекательно, зачастую имеют хороший заработок, автомобиль, жилье. Поэтому вдвойне удивителен их настрой быть мамой-одиночкой. Однако психолог Оксана Симонова не видит в этом ничего удивительного.- Таковы реалии сегодняшнего времени. Я общаюсь со многими женщинами, кто уже осознанно для себя решил, что замуж они не хотят. Хотя, как правило, это женщины, уже побывавшие в браке, имеющие одного или более детей. У некоторых был тяжелый опыт неудавшейся совместной жизни. Другие просто осознают, что найти партнера подходящего не удастся, а жить, с кем придется, не вариант. Они не карьеристки, не феминистки, а просто это их выбор. Причем наслаждаются одиночеством: ходят в спортзал, занимаются хобби, собой, ребенком, - говорит психолог.Впрочем, бывают случаи, когда разговоры даже с не психологом, а гинекологом приводят к неожиданному результату.- Например, ко мне пришла пациентка совсем по другому поводу. Я ей сказала, что у нее наблюдается снижение овариального резерва (когда количество яйцеклеток уменьшается, а их качество ухудшается. – Прим. авт.), нехарактерное для ее молодого возраста. Порекомендовала в ближайшие год-два заводить детей. На что она ответила, что у нее нет мужчины, да и времени, чтобы его искать. Через три месяца пришла ко мне беременная. Призналась, что в какой-то момент оглянулась, поняла, что пора заняться личной жизнью. Вышла замуж и забеременела, - рассказывает Ирина Сафронова.В некоторых случаях пациенткам предлагают заморозить свою яйцеклетку. Оказывается, и такие услуги в Бурятии предоставляются.- Многие женщины делают карьеру: у кого-то аспирантура, у кого-то третье высшее образование, кто-то едет в другую страну служить по контракту. Но если возраст уже поджимает, мы предлагаем таким пациенткам заморозить яйцеклетку. Называется банк ооцитов. Заморозка стоит в пределах 100 тыс. рублей за процедуру. Плюс потом нужно будет платить за хранение 900 рублей в месяц, - разъясняют в медицинском центре.По словам врачей, метод внутриматочной инсеминации не имеет противопоказаний или опасных последствий. Но тут есть другие подводные камни. Как узнать, кто будет отцом твоего будущего ребенка, не видя ни разу потенциального папашу? Все-таки внешность, интеллект, психическое здоровье - все это важно, ведь будущий ребенок унаследует гены как мамины, так и отцовские.В Бурятии есть банк доноров спермы и яйцеклетки. Несмотря на то, что медицинский центр регулярно зазывает к себе потенциальных доноров, их всегда не хватает.Возраст доноров - от 18 до 35 лет, предварительно они должны пройти полное медицинское обследование. Оно проводится для потенциальных доноров бесплатно. Плюс донорам-женщинам предоставляют денежное вознаграждение после получения биологического материала в размере 50 тыс. рублей. У мужчин расчеты другие – там все зависит от порции доз и других факторов.- Доноры проходят общие клинические исследования. Кровь, моча, узи всех органов, консультации узких специалистов. Самый последний анализ – кровь на генетику, чтобы подтвердить отсутствие скрытых генетических аномалий, которые могут передаться по наследству, - разъясняет Ирина Сафронова.Конечно, такое обследование дает определенные гарантии на то, что ребенок будет зачат здоровым. Но 100%-ной уверенности нет. Впрочем, как и в случае с обычной беременностью.- Конечно, нам приносят справки с нарко- и психодиспансера о том, что они никогда на учете не состояли, наркотики не употребляли, попыток суицида не имеют. Насчет психически больных дальних родственников – тут помогает активный опрос. Но риски всегда есть в любой процедуре. Если кого-то не устраивает, они могут прибегнуть к неанонимному донорству, то есть привести с собой «своего» человека.Однако в Бурятии мало кто из женщин приходит на вышеуказанную процедуру с потенциальным отцом ребенка. Как правило, «материал» берут в пресловутом банке спермы. Данный биоматериал сначала должен быть заморожен на шесть месяцев. В течение этого времени донор сдает каждые три месяца анализы на скрытые инфекции. И если во время карантинного срока инфекции не подтвердятся, такая сперма идет в работу.- Есть анонимная база доноров спермы. Существует и своя, местная, где есть биоматериалы в том числе от мужчин-бурят. И еще есть две клиники, с кем мы работаем: это Казань и Нижний Новгород. Нам выгодно у них купить «готовую» сперму, то есть она уже вышла из карантина. Ведь востребованность ежедневная, и мы просто не будем успевать, - отмечает врач. – Плюс другой регион – это какая-то страховка, что женщина случайно не родит от родственника. Сейчас у нас 22 донора сперматозоидов, из них только четверо - местные.Когда у мужчины родятся трое детей от технологии донорства, его снимают с базы данных. Именно столько донор «может родить» в пересчете на количество населения Бурятии. Ограничение делается для того, чтобы не допустить близкородственных браков.Но если по медицинским показателям все более или менее понятно, то в целом узнать подробнее про будущего отца своего ребенка женщине вряд ли удастся. Что он за человек, будет известно только в общих чертах. Даже фотоснимки потенциальных мужчин-доноров показывать в нашей стране запрещено, как и давать слушать голос (за границей такие вещи позволительны). Пациенткам говорят только общие факты: рост, вес, цвет волос и глаз, сферу работы. Так что узнать про интеллект, уровень дохода, наличие чувства юмора и прочие немаловажные штрихи к портрету мужчины, женщине не удастся. Как и отыскать когда-нибудь отца своего ребенка. Вся информации строго засекречена. По сути, женщины рожают от незнакомца.Впрочем, как и отец – анонимный донор, даже если очень захочет, никогда не найдет информации о том, кто и когда родился от него. Вот такая вот анонимная нелюбовь.