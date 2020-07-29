В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4046

В республике выздоровели 79% пациентов, заразившихся коронавирусом







В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4046. Это на 39 случаев больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ - 2278 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3014 человек, умер 41 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 39 новых случаев COVID-19: пять человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1090 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 305 больных. На амбулаторном лечении - 386 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три пациента с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет - три.



В трех обсерваторах находится 38 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1580 человек, с нарастающим итогом – от 231 912 человек. Тест-системы для лабораторного исследования.



В республике по состоянию на 28 июля 79% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 77%. Регион находится на шестом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 96%. На втором месте – Якутия – выздоровели уже 94% пациентов, на третьем - Забайкальский край, где коронавирус победили 89% от общего числа заболевших.



Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 38%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 61% от общего числа заболевших коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 37 582 случая заболевания коронавирусом, более половины (76%) жителей выздоровели. Это третий результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 80%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 69%. В целом показатель по стране чуть ниже показателя по ДФО и составляет 74%.



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