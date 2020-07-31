Каждый восьмой россиянин уже готовится к повторному «домашнему аресту»

При этом 40% жителей страны не видят положительных сторон режима самоизоляции









Впрочем, положительные стороны в самоизоляции сумели разглядеть 44% экономически активных граждан. Чаще всего плюсом самоизоляции россияне называли возможность провести больше времени с семьей (9%), 8% респондентов за это время успели пройти обучение или повысили квалификацию.



Более того, 7% переосмыслили свою жизнь и наметили новые цели, а 6% увлеклись саморазвитием. Еще 6% уделяли время себе и своему здоровью, а 4% опрошенных оценили преимущества удаленной работы. По 3% благодарны периоду самоизоляции за возможность выспаться, заняться хобби и чтением. Также 2% респондентов столкнулись с увеличением количества работы и заказов.



Среди прочих не столь популярных положительных моментов россияне называли развитие умения экономить, самодисциплины и выдержки, уменьшение числа конкурентов в бизнесе, снижение темпа жизни, получение выплат на детей, а также проявления доброты и милосердия со стороны близких и незнакомых людей (10%).



Так или иначе, но к вероятности вновь засесть дома уже готовятся 12% граждан. Причем больше всего таковых среди молодежи до 24 лет - 15%. Комментируя свои приготовления, чаще всего респонденты рассказывали, что закупают средства индивидуальной защиты и продовольствие. Россияне обустраивают рабочие места дома (приобретают мебель и технику), предчувствуя возможность перехода на удаленку. Респонденты заботятся о здоровье, соблюдая все меры безопасности, а также готовят себя морально. Среди прочих методов подготовки — занятия спортом, экономия и накопление финансов, изучение новой профессии.



Фото: pixabay.com Ни одной положительной стороны режима самоизоляции не могут назвать 38% россиян. Еще 6% не заметили никаких изменений в своей жизни в этот период, а 12% затруднились с ответом на вопрос, сообщает портал SuperJob , который выяснял - сколько россиян готовится к повторению подобной ситуации, так как ученые прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью.Впрочем, положительные стороны в самоизоляции сумели разглядеть 44% экономически активных граждан. Чаще всего плюсом самоизоляции россияне называли возможность провести больше времени с семьей (9%), 8% респондентов за это время успели пройти обучение или повысили квалификацию.Более того, 7% переосмыслили свою жизнь и наметили новые цели, а 6% увлеклись саморазвитием. Еще 6% уделяли время себе и своему здоровью, а 4% опрошенных оценили преимущества удаленной работы. По 3% благодарны периоду самоизоляции за возможность выспаться, заняться хобби и чтением. Также 2% респондентов столкнулись с увеличением количества работы и заказов.Среди прочих не столь популярных положительных моментов россияне называли развитие умения экономить, самодисциплины и выдержки, уменьшение числа конкурентов в бизнесе, снижение темпа жизни, получение выплат на детей, а также проявления доброты и милосердия со стороны близких и незнакомых людей (10%).Так или иначе, но к вероятности вновь засесть дома уже готовятся 12% граждан. Причем больше всего таковых среди молодежи до 24 лет - 15%. Комментируя свои приготовления, чаще всего респонденты рассказывали, что закупают средства индивидуальной защиты и продовольствие. Россияне обустраивают рабочие места дома (приобретают мебель и технику), предчувствуя возможность перехода на удаленку. Респонденты заботятся о здоровье, соблюдая все меры безопасности, а также готовят себя морально. Среди прочих методов подготовки — занятия спортом, экономия и накопление финансов, изучение новой профессии.Фото: pixabay.com