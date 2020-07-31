В Улан-Удэ задержан террорист

Это один из участников террористического сообщества, созданного на «зоне» в Кламыкии



В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22 лиц по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нем), сообщает Следственный комитет России.



По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2 УФСИН России по Калмыкии, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории этой колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по декабрь 2019 года вошли более 100 осужденных лиц. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам этого сообщества.



Гасанов после освобождения в 2015 году, находясь в Дагестане, объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооружённого формирования «Кизлярский сектор». Впоследствии, 31 марта 2015 года, он был ликвидирован в городе Хасавюрт Республики Дагестан при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.



В декабре 2019 года в ходе проведенного обыска на территории колонии в Калмыкии, в одном из ее помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ).



А 29 июля нынешнего года следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделениями ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия и ГУПЭ МВД России на территории Кабардино-Балкарской Республики, республик Дагестан и Бурятия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.



В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ, задержаны 5 лиц, ранее отбывавшие наказания в ИК-2 в Калмыкии. В связи с тяжестью совершенного преступления, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления.



Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.



В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: sledcom.ru

