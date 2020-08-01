Бурятия планирует «втиснуться» на чужие рынки

Власти региона вынашивают грандиозные планы по наращиванию аграрного экспорта

Продукция агропромышленного комплекса (в том числе пищевой, перерабатывающей промышленности) республики пытается найти свое место на мировых рынках продовольствия.

Петр Санжиев, «Номер один».



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



Недавно на окраине Китая, в городе Маньчжурия, открылся павильон с товарами из Бурятии. На площади в 100 квадратных метров разместились «точки» 50 производителей республики. Открытие прошло в рамках договора, подписанного бурятской стороной с местной зоной беспошлинной торговли. Республика пытается увеличить экспорт, в том числе аграрный. Как отмечали организаторы, торговая площадь предоставлена безвозмездно на пять лет.Ранее немногим агропредприятиям республики удалось выйти на большой денежный рынок Китайской Народной Республики. Таможня сообщает, что из Бурятии туда продается соевое и подсолнечное масло, лекарственные травы (сборы), бутилированная вода, кедровые орехи, шоколадные конфеты и другая продукция с какао, а также почему-то лошади.Бурятия для мировых рынков еды, продуктов питания - нежданный гость. Между тем республиканские аграрно-экспортные «хотелки» уже оформлены в виде конкретного плана. Название незамысловатое - региональный проект «Экспорт продукции АПК».За точку отсчета власти республики взяли 2017 год. Тогда агроэкспорт республики составил 17,5 млн долларов США.- Основной целью регионального проекта является достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 50 млн долларов США к концу 2024 года. Увеличение в 2,9 раза к уровню 2017 года, - говорит Булат Цыренжапов, первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии.В 2017-2019 гг. уровень фактического агроэкспорта опережал планы. Особенно большое перевыполнение произошло в прошлом году. Вместо 20 млн долларов продали на 26,1 млн. План нынешнего года – 23 млн «баксов».К слову, экспортные агродоллары Бурятия выручает не только за продукцию, произведенную на собственной территории. На самом деле агроэкспорт республики состоит, условно, из двух частей. Во-первых, экспорт агропродукции, реально произведенной в Бурятии. Во-вторых, то, что куплено в других российских регионах, привезено в республику и потом продано за границу (так называемый «транзитный» агроэкспорт).«Транзитный» - гипертрофированно велик. То есть основа бурятского агроэкспорта – продажа за границу того, что произвели в других регионах РФ. Иными словами, плоды чужого труда.- По оценочным данным, доля экспортных поставок продукции АПК, закупаемой в других субъектах Российской Федерации, составила в 2017 году 98%, в 2018 году – 90%, в 2019-м – 60%. В Бурятии ранее экспортом занимались преимущественно торговые организации. Это связано с востребованностью российской аграрной продукции на мировом рынке, - сообщил «Номер один» Булат Цыренжапов.Что это за такие торговые организации, превратившиеся в «королей агроэкспорта» республики?Как сообщили в Минсельхозе, таможенная статистика представляется только по видам продукции (без наименования организаций, компаний), в связи с чем сложно выделить конкретных экспортеров.- В основном это крупные торговые, посреднические организации, зарегистрированные в Республике Бурятия. Полагаем, что ТГ «Абсолют» и ГК «Титан» играют значительную роль в развитии экспорта продукции АПК, - предположило, тем не менее, ведомство.Внезапное уменьшение в прошлом году удельной доли «транзитного» и увеличение «нормального» агроэкспорта вызывает резонный вопрос: «Что случилось?». Тут нам видятся две причины.Насколько известно, «транзитный» агроэкспорт «Титана» и «Абсолюта» во многом завязан на монгольском направлении. «Титан» выбрал оптовые поставки, а «Абсолют» имел несколько супермаркетов и вел розничную торговлю в Монголии (привозя товар из Бурятии).В работе «Титана» вроде бы все более-менее по-прежнему, а вот «Абсолют», говорят, мощно утратил былые позиции в монгольском ритейле и из нескольких открытых в стране степей супермаркетов «выжил» чуть ли не один-единственный.Усиление активности «Абсолюта» по ту сторону госграницы произошло, напомним, в 2017 году. Видимо, из-за этого «транзитный» агроэкспорт тогда составил позорные 98 % (!) всего агроэкспорта региона. Кстати, не совсем ясно, почему этот «пиковый» год взяли за точку отсчета в регпроекте по агроэкспорту.Последующее ухудшение монгольской ситуации для «Абсолюта» (о чем даже рассказывали монгольские СМИ) прошло на фоне солидной сделки по экспорту Бурятией живого скота.Казахстан приобрел в племхозяйствах республики большую партию высококачественного КРС. «Климат Казахстана похож на климат нашей республики. Поэтому скот быстрее приспособится к условиям Казахстана», - говорят специалисты о подоплеке казахстанского выбора.Думаем, в 2019 году именно эти два фактора наложились друг на друга и привели к внезапному изменению соотношения между «транзитным» и «нормальным» агроэкспортом.Примерно половину агроэкспорта в 2024 году составит продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сегодня ее доля куда меньше). Вторую строчку должна занять «прочая продукция АПК». И уже потом масложировая, мясная, молочная, рыбная продукция, зерновые, где предполагаются очень скромные цифры.На зарубежные рынки поставляются свинина и субпродукты, племенной КРС, лошади, пчелосемьи, натуральный мед, яйца, саженцы, удобрения, картофель, семена зерновых, кондитерские изделия, бутилированная вода, продукция из дикоросов (облепиха, орехи, черемша), лекарственные травы и сборы (чаи, БАДы).Есть ряд компаний, приложившие в последние годы усилия к наращиванию экспорта именно местной агропродукции.- Это такие предприятия, как АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», ООО «Победа», ООО «Виста», ЗАО «Сутайское», СПК «Колхоз Искра», АПО «Кяхтинское»,ООО «Бичура лес», СПК «Иро», СПК «Мыла», СПК «Ульдурга», ФГУП «Байкальское», ООО «Рубин», АО «Кондитерская фабрика «Амта», - говорят в Минсельхозе республики.Приоритетными являются рынки Монголии, Казахстана, Китая, Вьетнама, Японии и Ирана.В бурятских планах, конечно, не обошлось без Путина. По словам представителей Минсельхоза республики, регпроект «Экспорт продукции АПК» разработан и утвержден во исполнение «путинского» Указа от 4 мая 2018 года.Отметим, куратором проекта «Экспорт продукции АПК» является министр сельского хозяйства республики Даба-Жалсан Чирипов. Руководитель проекта – первый замминистра Булат Цыренжапов. В реализации проекта также участвует специально созданный для этих целей «Центр поддержки экспорта».- Итоговым контрольным сроком реализации проекта является 2024 год, - отметил Булат Цыренжапов. - Для всех субъектов Российской Федерации установлено значение 45 млрд долларов США. План Республики Бурятия составляет 50 млн долларов США.Воплотятся ли грандиозные планы республиканских чиновников в жизнь, покажет время.