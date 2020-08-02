В Бурятии суд «выселил» продуктовый магазин из дома из-за кондиционера

Из-за постоянного гула и вибрации, распространяющихся на многоквартирный дом, жизнь жильцов стала невыносимой

Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"



Баргузинский райсуд по иску местной прокуратуры остановил работу продовольственного магазина «Восток» в связи с грубейшими нарушениями законодательства и ущемлением прав жильцов в многоквартирном доме. Конфликт разгорелся в районном центре Курумкан.Напомним, борьба жильцов дома с бизнесменом Михаилом Цыдендоржиевым, семь лет назад открывшим в Курумкане магазин на первом этаже многоквартирного дома, началась из-за пустяка. Прошлым летом бизнесмен установил в подвале магазина кондиционер, он «вошел в резонанс» и вызвал мощную вибрацию в подъезде и соседних квартирах. Судя по всему, кондиционер установили неправильно.- Я и моя семья плохо спали по ночам, у нас болела голова из-за постоянного гула и вибрации, а жизнь стала невыносимой. Неоднократно говорил владельцу магазина Михаилу Цыдендоржиеву уменьшить вибрацию, но толку не было, - сетует житель дома Нима Цыбиков.Жителей дома по ул. Балдакова, 26 А, сразу возмутило то, что владелец магазина не стал решать вопрос по существу, да еще и разговаривал с ними пренебрежительно. Тогда Нима Цыбиков стал бороться за права жильцов, бомбардируя надзорные ведомства письмами. Так, Роспотребнадзор по жалобе Цыбикова провел замеры и действительно выявил существенное превышение санитарных норм по уровню вибрации. На нарушителя завели административное производство, указав меры по исправлению ситуации. После жалоб на шум кондиционера вибрация несколько снизилась, но затем все вернулось на прежний уровень.Оказалось, что одну из комнат в доме бизнесмен использовал как большой холодильник, что вызвало появление изморози в расположенной сверху квартире.Цыбиков решил идти на крайние меры, пообещав последнему, что он выселит его магазин из жилого дома. Нима Цыбиков подал в Баргузинский райсуд (последний рассматривает дела и в Курумканском районе) иск о «выселении» магазина. К этому моменту выяснилось, что магазин использует в коммерческих целях канализационные сети дома, что запрещено санитарным законодательством. А загрузка и выгрузка товара производятся прямо под окнами дома, что также запрещено. Но самое главное - бизнесмен не перевел квартиру на первом этаже дома, используемую в качестве магазина, из жилого в нежилое помещение, что, согласно законодательству, является прямым основанием для прекращения деятельности магазина. Причем подвал дома бизнесмен самовольно использовал в коммерческих целях под склад, не получив разрешения жильцов многоквартирного дома.Однако судья Саяна Сандакова, несмотря на массу нарушений правового и санитарного характера со стороны бизнесмена, приняла сторону владельца «Востока», отказав жителям в иске.Несмотря на несуразицы и вопросы в исполнении судопроизводства, вышестоящая инстанция оставила решение райсуда в силе. Жители дома тут же вспомнили, что бизнесмен намекал им, мол, у него серьезные связи и жаловаться куда-либо бесполезно.Тем не менее самый активный из жителей Нима Цыбиков не сломился и пошел другим путем.7 апреля 2020 года под утро он услышал громкие звуки в подвале дома и увидел стоящий под окнами джип «Ленд Круизер», принадлежащий владельцу злополучного магазина, рядом стояли несколько других машин. По словам Нимы Цыбикова, ранее в подвале дома по ночам собирались люди и, как он предполагает, играли в азартные игры на территории их общедомового имущества. Мужчина вызвал полицию.- Мы вместе с сотрудниками спустились в подвал и в одной из комнат обнаружили четверых мужчин, - рассказывает Цыбиков. - Я сразу узнал владельца магазина Цыдендоржиева, двух депутатов райсовета и работника социальной службы.Однако при виде полиции полуночники предпочли ретироваться. Последним запрыгнул в джип Цыдендоржиев, но Цыбиков бросился ему под колеса и остановил машину, призывая правоохранителей составить протокол на нарушителей.Добавим, что начало апреля это как раз пик борьбы с коронавирусом. По Курумкану ездила полиция и с помощью громкоговорителей призывала под угрозой штрафов сидеть дома. В случае же со скоплением депутатов в подвале явно напрашивалось применение статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), по этой статье штраф для ИП - от 50 тысяч до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Однако реакция стражей порядка была странной. Как рассказывает Нима Цыбиков, они лишь что-то записали в свои блокнотики, и бизнесмен уехал. Тем не менее Цыбиков добился того, чтобы участников ночного сборища опросили. Любопытно, Цыдендоржиев объяснил ночные бдения в подвале «необходимостью охраны дома». Что делали депутаты в подвале на самом деле, осталось невыясненным. Но административного наказания, по уверению Цыбикова, слуги народа избежали.Однако, несмотря на очередное поражение, жилец дома все-таки смог пробить стену равнодушия. Весной 2020 года после очередной жалобы Цыбикова в районную прокуратуру последняя уже сама направила иск в Баргузинский райсуд о прекращении деятельности магазина. На этот раз дело попало к другому судье - Марии Ласкиной. Последняя, судя по всему, далека от местных раскладов, да и позиция прокурора в суде была «железобетонная». В качестве основы для вердикта приняты два серьезных нарушения: неперевод магазина из жилого в нежилое помещение и самовольное использование общедомового имущества (подвала) в коммерческих целях.На прошлой неделе суд обязал бизнесмена приостановить использование квартиры в качестве магазина и освободить подвал многоквартирного дома от незаконного использования в качестве складского помещения. Однако пока точку в этом деле ставить рано. Решение суда не вступило в законную силу.