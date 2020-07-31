В Бурятии суды защитили гастарбайтера от запрета въезда в РФ

Решение органа по вопросам миграции о запрете въезда в Россию гражданина Узбекистана признано незаконным



Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Бурятии отклонила апелляционную жалобу МВД и оставила в силе решение районного суда, который признал незаконным решение управления миграции о запрете въезда в Россию на три года гражданину Узбекистана.



Ранее районный суд удовлетворил его административный иск. Однако миграционное управление подало апелляционную жалобу.



Обстоятельства, установленные по делу, правильно расценены районным судом. Они не свидетельствовали о явном пренебрежении гражданина Узбекистана установленного государством порядка. Допущенные правонарушения не причинили существенный вред общественным отношениям, а назначенные ему штрафы оплачены в установленные сроки.



В настоящее время гражданин Узбекистана поставлен на учет в налоговом органе, работает на основании трудового договора, своевременно уплачивает налог за патент.



При таких обстоятельствах запрет въезда ему в Россию не будет соответствовать конституционным принципам справедливости и равенства и повлечет избыточное ограничение прав и свобод иностранного гражданина, сообщает сайт Верховного суда Бурятии.



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