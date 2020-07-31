В аэропорту Улан-Удэ «Байкал» появился амбулифт

Он может доставить одновременно к самолету до трех инвалидов-колясочников и двух сопровождающих







Международный аэропорт столицы Бурятии «Байкал» стал еще более доступным для маломобильных людей. Теперь они смогут без проблем подниматься на борт самолета, сообщила пресс-служба минтранса республики.



В аэропорту «Байкал» впервые появился амбулаторный амбулифт – устройство, с помощью которого пассажиры с ограниченными возможностями могут быстро, а главное безопасно, попасть на борт любого самолёта. Платформа амбулифта способна подниматься на высоту до 4,4 метра и может доставить одновременно к самолету до трех инвалидов-колясочников и двух сопровождающих сотрудников аэропорта. Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки.



С учетом большого числа инвалидов, вылетающих регулярно на лечение или на отдых в разные регионы страны, амбулаторный автолифт – это очень долгожданное и востребованное приобретение для аэропорта.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



