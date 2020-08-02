Теплые озера: жемчужина юга Байкала

Красивая природа привлекает множество туристов Иркутска и Бурятии





Пока лето не закончилось, стоит успеть насладиться отдыхом на байкальской природе. Одно из подходящих мест – Теплые озера в окрестностях Выдрино, на самой границе Иркутской области и Бурятии.











Официальное их название – Карьерные. Потому что образовались как котлованы, вырытые при строительстве автотрассы М-55. Со временем они заполнились водой, которая летом хорошо прогревается, откуда и появилось название. Название объединяет три расположенных рядом водоема: озеро Изумрудное, озеро Теплое и озеро Сказка. Здесь же протекает река Снежная, впадающая в Байкал. Добавим, в этой же местности, хотя не слишком близко, расположены пик Тальцинский и гора Мамай, и дальше – Солиные озёра.





Теплые озера – известная туристическая достопримечательность. Они привлекают, в первую очередь, почти незатронутой природой. Мало где можно встретить реликтовые сосны и тополя в несколько обхватов, напоминающие американские секвойи. С берегов открываются красивые виды окрестных сопок, такие как гора Верблюжья, гора Шапка Мономаха. На воде можно видеть белых и черных лебедей, уток – привычных к людям, и не боящихся. Сама вода, как уже говорилось, хорошо прогревается на солнце, поэтому купаться намного комфортнее, чем в Байкале.









Как водится, про эту достопримечательность гуляют красивые легенды и предания, связанные эпосом Восточной Сибири. Мало кто вникает в логические нестыковки.





- Доводилось слышать истории про Чингисхана на берегу Изумрудного озера, про Гэсэра что-то говорили. Озера появились при строительстве дороги, несколько десятилетий назад – ну какой тут Чингисхан? Экскурсоводы любят на ходу сочинять такие предания, потом они порой попадают в серьезные публикации, - смеется известный поклонник туризма Геннадий Колодин.





Из достопримечательностей можно упомянуть часовню пророка Соломона, построенную на самом берегу Изумрудного озера. Она очень хорошо украшает собой природный пейзаж. На дальнем берегу озера Сказка поставлена скульптура, похожая на Хранителя Байкала работы Даши Намдакова, но добраться к ней не так-то просто из-за болотистых берегов. Еще можно полюбоваться панорамами с обзорной площадки на горе Шапка Мономаха.



