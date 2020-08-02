В Бурятии зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса

Проходят лечение в стационарах республики 306 больных, на амбулаторном лечении находятся 405 пациентов





По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8 утра 2 августа зарегистрировано 4199 (+40) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. По г. Улан-Удэ – 2361. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3447 человек (+21), умер 41 человек. Проходят лечение в стационарах республики 306 больных. На амбулаторном лечении находятся 405 пациентов.



Из 40 новых случаев COVID-19: 18 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.







В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 306 пациентов, из них 16 детей. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 313 в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 - 306, свободно 661 койка. Занятость коечного фонда больными 32,1 %. На амбулаторном лечении находится 405 пациентов COVID-19 с легким течением заболевания.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. Также звонки принимает диспетчерская служба 112.







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