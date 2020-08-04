В Бурятию возвращаются солдатские эшелоны из Цугола

Первый эшелон с мотострелками прибыл на станцию разгрузки после участия в крупных учениях



Первый воинский эшелон мотострелкового соединения Восточного военного округа вернулся в Бурятию на станцию разгрузки после завершения масштабного тактического учения на полигоне Цугол в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие разгрузили боевую технику и своим ходом совершили марш в пункт постоянной дислокации. Общая протяженность маршрута от полигона до пункта постоянной дислокации превысила одну тысячу километров.



Напомним, что в ходе учения два мотострелковых соединения противостояли друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя. В рамках розыгрыша практических действий экипажи танков и боевых машин пехоты форсировали реку Онон шириной более 100 метров десантным и мостовым способами.



Артиллерийская группировка войск огнем ствольной и реактивной артиллерии, в том числе дальнобойных систем залпового огня «Ураган», уничтожила крупные резервы условного противника. Помимо этого, в ходе ночного оборонительного боя, массированным огнем было уничтожено до 1 тысячи различных целей.



Всего в учении от общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, приняло участие около трех тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, боевой и специальной техники.



Фото: structure.mil.ru

