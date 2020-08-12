Эвенки Бурятии: «Наш союз создан давным-давно»

Старое объединение просто меняет правовой статус





Представители эвенкийской общественности республики прокомментировали недавнюю новость об учреждении Союза эвенков России. Напомним, на днях ТАСС опубликовало заявление вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артура Гаюльского о подготовке учредительного собрания Союза эвенков России. СМИ Бурятии преподнесли это как создание новой организации, но в действительности это межрегиональное объединение существует уже много лет.

- Этот союз организован давным-давно. Сейчас он просто меняет юридический статус. Сначала же этот союз действовал на основании положения, а сейчас Артур Гаюльский хочет, чтобы он получил более официальный статус. У нас за эти годы было уже пять съездов, - прокомментировала председатель НКА эвенков Бурятии Мария Бадмаева.Учредительное собрание Союза намечено на август или сентябрь этого года в Красноярске. Он должен объединить эвенков из девяти субъектов федерации, где есть места традиционного проживания: Бурятии, Красноярского края, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев, Томской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областей. Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков. Также организация предполагает заняться развитием международных связей с эвенками Монголии и Китая.Фото: «Номер один»