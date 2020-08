Вода в Байкале теплеет

Сезон покрытия озер льдом в северном полушарии планеты стал на неделю короче

Байкал входит в число озер планеты с растущей температурой воды. Сезон покрытия озер льдом в северном полушарии стал на неделю короче, чем в среднем за 1981–2010 годы. Тренд роста поверхностной температуры воды составляет 0.21±0.02 градусов Цельсия за десятилетие, сообщила пресс-служба Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».Она ссылается на опубликованный международный отчет «State of the Climate 2019» с результатами научной оценки состояния климата нашей планеты. Глобальный отчет, издаваемый Американским метеорологическим обществом, выпускается в качестве специального приложения к журналу «Bulletin of American Meteorological Society». Это уже тридцатый ежегодный отчет.Вот уже в третий раз в этот глобальный отчет включаются данные наблюдений, полученных в рамках проекта долговременного экологического мониторинга озера Байкал «Точка №1», выполняемого учеными НИИ биологии ИГУ при поддержке минобрнауки РФ и фонда «Озеро Байкал». Этот мониторинг осуществляется с 1945 года и является самым длительным на сегодня примером экологического мониторинга планктонных сообществ в мире.Всего в текущий отчет сведены результаты работы 528 исследователей из 61 страны мира, осуществляющих наблюдения за состоянием глобальных климатических процессов, а также сделана оценка последствий событий, происходящих в атмосфере планеты, в океанах и на континентах.По данным отчета, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли продолжает увеличиваться. Средняя температуры поверхности планеты остается в числе самых высоких с конца 1800-х годов (когда и начались метеорологические наблюдения по всей Земле). А июль 2019 года был самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. В нескольких десятках стран Африки, Европы, Азии, Австралии зарегистрировано, что и весь 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Во Вьетнаме, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Франции, Англии, на Аляске зарегистрированы рекордные высокие дневные температуры воздуха. В Австралии отмечена рекордно высокая температура 41, 9°C на 18 декабря 2020, превышающая прежний рекорд (2013) на 1,6°C. Дневные температуры в Бельгии и Нидерландах впервые превысили 40°C.Специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета ранее заявляли, что повышение температуры воды в Байкале может привести к гибели живущих в нем холодолюбивых видов организмов и появлению чужеродных. Температура воды выше 20-25 градусов может стать критичной для байкальских эндемиков, при этом в прибрежной зоне Байкала подобные температуры уже фиксируются, напоминает ТАСС Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тысячи видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: «Номер один»