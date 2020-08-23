Для чего ребенку нужна самостоятельность?
Всем родителям хочется, чтобы их ребенок вырос счастливым и успешным человеком. Однако далеко не все понимают, как этого достичь. Некоторые растут не вместе с ребенком, а вместо него. Делают за него уроки, пишут рефераты, выбирают кружки и профессию… В итоге ребенок вырастает несамостоятельным и пассивным человеком, не знающим, чего хочет от жизни. О перекосах в воспитании и проблеме автономности расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.
Кто я и куда иду?
- Алена Николаевна, расскажите, чем чревата неразорванная пуповина между ребенком и родителями?
- Самая первая зависимость у ребенка – от родителей, от того, что им нравится, что они одобряют, их мнения и поведения. С возрастом у детей происходит механизм ломки зависимости, однако бывает, что она с годами лишь усиливается.
Последствия от чрезмерной зависимости могут оказаться весьма пагубными для детей. Представьте, молодой человек заводит свою семью, но во всех жизненных вопросах продолжает ориентироваться на мнение своей мамы. Если она негативно высказывается в адрес его супруги, то отношения внутри молодой семьи постепенно начинают рушиться. Так молодой человек, сознательно или бессознательно, повторяя, «говорила же мама, что ты…», приводит свой брак к краху.
Если ребенок в семье играл роль «вечно послушного малыша», за которого все всегда решали, то он всю жизнь будет ориентироваться на чужое мнение, не сможет принимать самостоятельные решения, иметь собственный взгляд. Вырастая, живет под девизом «не знаю, куда иду, не знаю, чего хочу».
- Впадает в инфантилизм?
- Да, такие люди обычно в жизни инфантильны, они как бы застревают в детстве, когда все за них решали мама и папа. Повзрослев, продолжают прятаться за их спинами и просто не умеют брать на себя ответственность за самостоятельные решения.
У таких людей подавлены лидерские качества, в большинстве своем они играют в коллективе роль исполнителей. При этом очень зависят от оценок окружающих, боятся получить негативную оценку, в этом плане они очень ранимы. Также у них очень низкая самооценка, большая неуверенность в себе. Отсюда тревога по поводу каждого своего шага. По сути, это невротическая личность, сформировавшаяся из-за того, что вовремя не сепарировалась, не отделилась от родителей.
- В каком возрасте должен начаться процесс отделения от родителей?
- Я считаю, что процесс сепарации должен начинаться с рождения. С появлением малыша у некоторых мамочек возникает болезненный страх за ребенка, и его она передает малышу. «Это не трогай, туда не лезь, сюда не ходи, осторожно - укусит, там поцарапаешься, здесь вымокнешь» - этот список можно продолжать бесконечно. Мать, по сути, с первых шагов не дает ребенку идти по жизни самостоятельно. Ребенок хочет познавать мир, трогает песок, хочет пошлепать ладошкой воду в луже, а мама категорически запрещает.
День сурка
Запретами и беспричинными страхами она связывает маленькому человеку ноги и руки. Делая что-то, он всякий раз оборачивается на мать – одобряет ли она его действия, какие чувства испытывает? На душе у ребенка постоянно царит тревога, он всего боится. Ему бы прыгать и бегать, кричать и веселиться, но он, опасаясь реакции родителей, просто стоит и ничего не делает. Так находит единственно верный способ, чтобы понравиться маме – бездействовать, не предпринимать ничего без ее указки.
Вы, наверное, видели таких малышей на прогулке. Они постоянно оглядываются на вечно недовольную мать. Ребята кидаются снежками, а такой ребенок стоит в стороне и боится присоединиться к ним.
Естественно, что навыки самостоятельного поведения у него не формируются. Повзрослев, так и не знает, чего ему хочется. Каким делом заняться, куда пойти учиться, что больше нравится. Интерес к миру, подавленный в детстве, пропадает совершенно. Душа человека ничем не горит. Он, как правило, живет консервативно: с работы приходит домой, поест, посмотрит телевизор, поспит, а на завтра опять день сурка.
Познавательная активность для ребенка – это норма. И если ее нет, то в этом виноваты его родители, запрещавшие малышу интересоваться миром. Ребенок с рождения должен проявлять познавательную активность, а мама не должна ему в этом мешать, а наоборот, поощрять. Если малыш хочет что-то потрогать, побродить по луже – пусть это делает. Так через свои ощущения и опыт он изучает свойства предметов, понимает этот мир. Если ребенок спрашивает у родителей, почему трава зеленая или небо голубое, то нужно обязательно отвечать ему, а не отмахиваться от этих вопросов, дескать, «хватит спрашивать ерунду» или «мне сейчас некогда».
Мама с самого рождения должна подводить ребенка к самостоятельности. Порой ко мне на прием приходят родители, рассказывая, что их ребенку уже два-три года, а он все еще спит с ними. Или что он не может сам одеваться, не убирает за собой игрушки. Некоторые мамы боятся, что малыш испачкается или насорит, поэтому сами кормят его с ложечки до пяти лет. Из-за того, что малыш почти ничего сам не может, от своей беспомощности он начинает плакать и истерить. И в этом виновата мама. Однако не каждая из мам признает это. Большинство оправдываются тем, что ребенок еще маленький, а она не делает ничего плохого, когда помогает ему. Женщина понимает, что совершила ошибку, лишь когда ребенок вырастает и не может сделать без нее ни шагу.
Развивайте интересы
К первому классу у ребенка должны быть сформированы навыки самостоятельности, определенная часть которых вырабатывается в детских садах. Но многие современные родители не спешат отдавать ребенка в сад. Они считают, что ребенку будет лучше с бабушкой. Бывает, ребенок заплакал в первый же день пребывания в саду и мама сразу забирает его домой. Однако роль детского сада в социальной адаптации ребенка трудно переоценить.
Если в детском саду малыш не научился решать проблемы со сверстниками - не научился делиться игрушками, играть вместе в игры, то он приходит в первый класс дезадаптированным. Он не может реализоваться, боится одноклассников. Я обследовала таких детей, они очень тяжело проходят процесс адаптации, у некоторых из них этот процесс затягивается до четвертого класса. В школе они сами по себе – сверстники их сторонятся, у них плохо развит социальный интеллект, коммуникативные качества.
В этом виноваты, по моему мнению, только родители. Они не создали ребенку полноценную среду для развития, мама сама сидела с малышом, думая, что может все ему дать. Однозначно, ребенку нужен социум, где он научится вести себя самостоятельно, решать конфликты и даже через непринятие найдет подход к сверстникам. Тогда и адаптация в школе пройдет у него хорошо. Ко мне на тренинги порой приходят дети, которые вообще не умеют общаться, они изгои в классе. Исправить ситуацию никогда не поздно, можно проработать проблемы вместе с психологом, сформировать необходимые качества, повысить самооценку.
Мотивация к школе должна возникнуть у ребенка, а не у его родителей. Бывает, мама заявляет – эту энциклопедию ребенку читать еще рано, а он бы смог найти в ней что-то интересное для себя, у него был к этой книге интерес. Так же происходит и с другими интересами: ребенок тянется к животным, а мама отдает его на бальные танцы, малыш хочет рисовать, но родители решают, что ему «интереснее» будет заниматься спортом. В итоге живой познавательный интерес ребенка глушится на корню. Как следствие, интерес к жизни у него постепенно теряется. А чем чревато отсутствие желаний и интересов у взрослого человека, объяснять не приходится. Это нереализованность в жизни, алкоголизм, депрессии.
- Как родители должны поддерживать познавательный интерес у ребенка?
- Для начала нужно знать, что малышу интересно, а что нет, чем он может заниматься часами. Нужно уметь слышать ребенка. Интерес к новому нужно прививать, показывая детям интересные места природы, водить в музеи и театры, знакомить с ремеслами, читать с ним книги. У ребенка будет расширяться кругозор, мир предстанет перед ним во всех красках, и тогда ему захочется знать еще больше, с этой мотивацией он уверенно отправится в школу.
Дайте право выбора
В подростковом возрасте у ребенка формируется самооценка, будет ли она адекватной, зависит от родителей. Дети ориентируются на мнение мамы и папы, и если дома говорят «ты бездарь», «у тебя ничего не получится», «ты у нас слабый», то ребенок воспринимает это как данность. Он верит в свою неуспешность - ведь мама всегда права. Так незаметно мама внушает ему слабость и, как следствие, еще больше привязывает его к себе.
Часто родители не умеют контролировать критику в адрес ребенка. И если ребенок регулярно слышит дома только о своих слабых сторонах, то у него формируется неадекватная оценка. Он начинает зависеть от оценок окружающих, плюс к этому у него формируется нестабильная негативная самооценка. В итоге он учится ради оценок, одобрения родителей, всегда пытается заслужить их любовь и внутри себя бессознательно чувствует, что у родителей нет к нему безусловной любви. Они любят его за то, что он хорошо себя ведет, а не просто так. Когда ребенок вырастает, он постоянно ждет одобрения от коллег и начальства, боится показать свои настоящие качества. Становится невротической личностью.
- Если нарушения в области самостоятельности у ребенка очевидны, он вырос в условиях гиперопеки или гипоопеки, что делать?
- Важно выделить ребенку зону его ответственности. Позволить ему выстроить свои границы, куда мы не имеем права вторгаться без разрешения. Это касается и телефона, и соцсетей, и вещей. Нужно слышать подростка, давать ему самостоятельно делать выбор, позволять советовать вам. Пусть он пытается сам решить, на какие предметы сделать упор, на какие секции ходить. Давайте ему несложные домашние задания, которые он полностью будет выполнять. Одобрительно относитесь к начинаниям и интересам, хвалите за успешное дело, уважайте его личность. Говорите, что верите в него и, если потребуется, всегда придете ему на помощь. Поддерживайте, будьте рядом, советуйте, но не забирайте у него его жизнь.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?