В Улан-Удэ отступает угроза наводнения

За сутки вода в Селенге убыла еще на 8 сантиметров



В Улан-Удэ сегодня уровень воды реки Селенга составляет 159 сантиметров. За сутки он стал ниже еще на 8 сантиметров. Снижение на 1 сантиметр наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 116 см, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В ходе мониторинга гидрологического обстановки наблюдается снижение уровня воды на всех республиканских гидрологических постах. В настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на контроле.

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Прогноз уровней воды на 22 августа: Селенга –152 см, Уда – 114 см, на 23 августа: Селенга - 147 см, Уда - 113 см.



Максимальный уровень воды в этом году составил на Селенге 182 см, Уде 120 см. Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.⠀



Фото: ulan-ude-info.ru



