Фото дня: "Достаточно детских смертей от электричества"

В районе Бурятии электроопоры скоро завалятся на дорогу
В селе Буй Бичурского района Бурятии электроопоры буквально легли на дорогу. Об этом сообщил житель республики:
"Здравствуйте, частенько езжу по работе в районы республики. Данные столбы скоро совсем завалятся. Администрация села Буй Бичурского района, примите меры, достаточно смертей детей от электричества!!!", - написал анонимный автор.
"Вот когда кого нибудь убьет, тогда и примут меры, а что просто так писать ведь жертв пока нету!";
"Заключение: "Это они так установлены на случай аварийной посадки самолёта". Ps да никто ничего делать не будет пока не заваляться и кого нибудь не пришибёт";
"Администрация по какой дороге ездит? Разве не видят?", - комментируют жители республики.
Напомним, 5 августа в Петропавловскую ЦРБ доставлен труп пятилетнего ребенка с признаками поражения электрическим током. Установлено, что в течение последних двух лет в доме, где проживал ребенок, не было электричества. Хозяева самостоятельно подцеплялись к электроопорам при помощи проводов, на конце которых имелись самодельные крючки. В тот день мальчик играл с собакой в одной из хозяйственных построек, где лежало и висело множество проводов. Ребенок, обливая собаку из шланга водой, видимо, случайно задел провода, присоединенные к линии электропередачи.
Вторая трагедия с малышом произошла через три дня в Новоселенгинске. По данным следствия, пятилетний ребенок проживал в многодетной семье с родителями. Днем 8 августа, играя во дворе дома, мальчик увидел висящие на заборе электропровода, дотронулся до них и получил смертельный удар током. Мальчика, лежащего на земле без сознания, обнаружила сестра. Ребенка доставили в больницу, где медицинские работники констатировали его смерть. При осмотре места происшествия следователи установили, что отец ребенка самовольно подключился к проходящей рядом линии электропередач, так как в 2017 году ресурсоснабжающая организация произвела отключение электроэнергии за неуплату.
Фото: Аноним 03
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