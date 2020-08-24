Указ главы Бурятии: с 1 сентября возобновляются занятия в школах

А также – в ссузах и вузах, а детсады будут переходить на обычный режим работы



Разрешить с 1 сентября 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Таков один из пунктов указа главы Бурятии Алексея Цыденова, которым вносятся изменения в его же указ от 13 марта «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».



В документе, размещенном сегодня на портале нормативных актов региона, также говорится о возобновлении занятий в профессиональных образовательных организациях, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.



Учреждениям дошкольного образования предписывается организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций, а с 1 сентября - в текущем режиме.



Вузам рекомендовано обеспечить посещение студентов с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора и предоставления в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия».



Кроме того, разрешены занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), за исключением плавательных бассейнов (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта).



Также разрешены проведение тренировок и реализация программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд республики при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Роспотребнадзора.



Разрешены и индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.



А также - разрешена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 3 человек на одном занятии.



С 30 августа возобновляется деятельность учреждений социального обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей.



Указ вступает в силу со дня его подписания с 21 августа 2020 года.



Фото: «Номер один»

