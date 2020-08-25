Руководителя Роспотребнадзора Бурятии «взбесило» поведение еравнинцев

«Где ответственность? Где забота о близких?», вопрошает Сергей Ханхареев





В Еравнинском районе Бурятии с 3 по 23 августа зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это 70% от числа выявленных в районе за весь период с начала регистрации заболевания в республике.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, основной рост инфицированных связан с групповыми очагами: среди гостей дня рождения, среди посетителей массажиста и участников похода в лес. Кроме этого, регистрируются случаи, не связанные с ними.По всем выявленным случаям проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий установление круга контактных лиц, их лабораторное обследование, медицинское наблюдение, отстранение от работы и дезинфекцию.Круг контактных лиц составляет более 200 человек, большая часть из которых обследована.- Все эти очаги возникли в результате нарушения действующих ограничений и мер профилактики. Еще раз обращаю внимание наших граждан на запрет на проведение массовых мероприятий, на обязательное соблюдение всех мер профилактики COVID-19. Не стоит подвергать риску близких и окружающих людей! Каждый раз мы говорим одно и то же. Но где ответственность? Где забота о близких? Коронавирус – это не миф. Это реальность, которая угрожает здоровью каждого. И надо оберегать себя и близких от нее –заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев.Фото: «Номер один»