Улан-удэнец переехал в Польшу и стал су-шефом в ресторане

Недавно Александр ввел в меню буузы – на польском блюдо звучит как «перожки бууз из Монголии»

Александр Барданов переехал в Познань – крупный город на западе Польши - семь лет назад. За это время он выучил язык, побывал в нескольких странах и занял должность су-шефа в крупном ресторане, находящемся в центре города. Недавно Александр ввел в меню буузы – на польском блюдо звучит как «перожки бууз из Монголии».Решение о переезде из Улан-Удэ в Польшу Александр называет спонтанным и незапланированным. До отъезда из России он некоторое время изучал польский язык на курсах - они проходили при Бурятском государственном университете и были открыты для всех желающих. Однако выучить иностранный язык в Улан-Удэ толком не получалось – слишком много работы и мало свободного времени, так как в будни Александр преподавал в педагогическом колледже, а в выходные занимался фотосъемкой.- В конце сентября 2013 года я поехал в город Слубице – он расположен у польско-немецкой границы, на восточном берегу Одера. Поступил в Европейский университет Виадрина на очную форму, начал изучать польский язык. Это решение пришло ко мне случайно, как-то долго не сидел и не думал. За три месяца закончил дома все дела, получил визу и уехал. Денег с собой у меня было всего на три месяца, поэтому срочно начал искать работу. Поскольку язык знал плохо, нашел ее в Интернете и выполнял заказы как графический дизайнер. На жизнь мне хватало, - рассказывает наш собеседник.Уже через полгода пребывания в Польше молодой человек освоил язык на разговорном уровне и начал подыскивать работу офлайн. Через некоторое время Александр устроился в типографию – новая работа находилась в немецком городе Франкфурт-на-Одере, со Слубицами его соединяет мост. Трудился там всего два-три дня в неделю, при этом не бросал учебу и подработку в Интернете.Через два года парень из Бурятии решил кардинально сменить сферу деятельности – ему хотелось найти такую работу, которая приносила бы удовольствие и радость. Так, Александр пришел в сферу общепита.- В данной сфере я уже четыре года и до сих пор продолжаю изучать это ремесло, прохожу курсы. А тогда просто задумался, что я люблю делать и чем нравится заниматься дома. Вспомнил, как готовил, и решил, а почему бы не попробовать? Пришел в ресторан, сказал, что хочу работать. На кухню, к приготовлению блюд, меня, конечно, не допустили. Я стал помощником повара – мыл посуду, убирал, нарезал. Одним словом, обучался азам. Одновременно с работой обучался – посещал курсы и мастер-классы шеф-поваров, приезжавших в Познань из Варшавы, Лондона, Парижа. Обучился быстро, и мне дали доступ к готовке. Но я решил пойти работать в другой ресторан, - описывает Александр свой профессиональный путь.Наш собеседник вспоминает, по окончании первого рабочего дня в новом ресторане шеф-повар спросил, какой у него опыт в общепите. Когда ответил, что всего год, начальник очень удивился – по его словам, парень очень хорошо справлялся со своими обязанностями и к таким показателям обычно приходят после нескольких лет работы. Кроме того, шеф-повар отметил, что у Александра есть профессиональное чутье – сколько и в каких пропорциях добавлять различных ингредиентов, специй, соли и прочего.Сейчас Александр работает су-шефом в познаньском ресторане Just friends («Просто друзья»), что находится в Старом городе в центре.- Должность су-шефа я занял в начале 2020 года. Это, конечно, совсем другие ответственность и перечень работы, нежели у обычного повара. Я заменяю шеф-повара при его отсутствии, даю распоряжения, слежу за тем, чем занимается каждый из подчиненных, составляю списки продуктов на закупку, контролирую процессы и технологии приготовления блюд, оцениваю презентацию блюда перед подачей и многое другое. В случае если блюдо подано или приготовлено неправильно, все шишки полетят на меня. Поэтому на кухне всегда должен присутствовать либо шеф-повар, либо я, чтобы следить за другими поварами, - отмечает наш собеседник.Ресторан, где трудится Александр, достаточно крупный – в нем более 200 посадочных мест и всегда много посетителей, особенно летом. Осенью же гости приходят в основном с пятницы по воскресенье.Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Польше в начале марта, вскоре из-за эпидемии закрыли все точки общепита.- Когда начался коронавирус, мы закрылись на три месяца. Вновь ресторан заработал 18 мая. Все это время жил на свои накопления. Я не знал, сколько продлится карантин, люди говорили, что все может затянуться на год. Начал думать о возвращении домой, ведь деньги заканчивались, а работы не было. В то же время и выехать трудно - авиасообщение отсутствовало, нужно было обращаться за помощью в консульство, - вспоминает су-шеф.От отъезда его отговорили друзья - пообещали помощь, если закончатся деньги. Однако вскоре ограничения смягчили и Александр вернулся на работу. По словам нашего собеседника, поток людей после начала эпидемии сильно уменьшился – в ресторан приходили только сами горожане и туристы, застрявшие в Польше во время эпидемии.Сейчас ситуация лучше, люди адаптировались к новым условиям, приходит много гостей, среди которых немало иностранцев.Ограничительные меры во время пандемии в Польше, по словам Александра, были очень строгими. Детям и подросткам до 18 лет разрешалось выходить из дома только под присмотром взрослых, закрыли парки, станции проката велосипедов, пенсионеры могли посещать магазины только в строго отведенное для этого время, покупателям требовалось входить в магазины в защитных перчатках.Однажды Александр решил приготовить для коллег буузы – было свободное время, и он решил познакомить их с самым популярным кушаньем на малой родине. Они понравились всем, в том числе шеф-повару. Диковинные для поляков буузы решили ввести в основное меню ресторана.- В меню у нас блюда народов разных стран. Я был рад этому решению и, конечно, согласился. Сейчас буузы уже в меню, стоят 29 злотых за шесть штук (в пересчете на отечественную валюту это 580 рублей. - Прим. ред.). Их заказывают часто, не в жару, конечно, но по вечерам берут хорошо. Бывает так, что заканчиваются и приходится сразу лепить, готовить и подавать. Делаю их сам, рецептура простая, но свою технику, секреты приготовления я никому не говорю. Мне говорили, что должен обучить сотрудников этому, но я отказался, сказал, что если уволюсь, то рецепт уйдет со мной, - говорит наш собеседник.Поляки, по словам су-шефа ресторана, очень требовательные клиенты – у них большие запросы не только к вкусовым качествам блюда, но и к его оформлению. Что касается доходов, то, по словам Александра, на жизнь ему хватает, однако позволить себе какие-то излишества он не может.- Если, например, в Улан-Удэ я могу снять жилье за 12-14 тысяч, то здесь оно обойдется в 30 тысяч. Продукты стоят примерно так же, как в России, даже дешевле. Но зато очень дорогие услуги, например, парикмахерских, ремонта обуви и техники, - отмечает парень из Бурятии.Зато за время своего пребывания в восточноевропейской стране ему удалось посетить три страны – Чехию, Германию и Францию. Сейчас Александр проживает в Польше на основании разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное пребывание у него пока нет.Дома, в родной Бурятии, житель Польши побывал спустя пять лет после отъезда. Желания остаться на родине не возникло – за прожитые в Польше годы Александр привык к стране, менталитету, образу жизни, языку и комфортной городской среде.- Мне было трудно снова привыкать к России, в голове возникла путаница - смешивались русские и польские слова. Уезжая из Улан-Удэ, думал, что пробуду в Польше год и приеду обратно, но жизнь сложилась иначе. Когда приехал на родину, в Бурятию, то увидел, что здесь ничего не изменилось к лучшему, и смысл возвращаться? – заключает он.Лариса Ситник, «Номер один».Фото А. Барданова