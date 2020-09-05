Собрался на охоту – пришей катафоты

В России утверждены новые правила охоты



Минюст России зарегистрировал приказ «Об утверждении Правил охоты». Новая редакция правил подготовлена минприроды России, сообщила пресс-служба ведомства. К работе над документом привлекались эксперты в сфере охотничьего хозяйства и научные работники, представители зоозащитных организаций и юристы, представители регионов и силовых ведомств, депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федерации.



По итогам широких обсуждений выработана консолидированная редакция правил, которая была в установленном порядке направлена на государственную регистрацию в минюст России. Из новой редакции исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам.



Добавлены новые положения, которые направлены на обеспечение безопасности при осуществлении охоты (необходимость применения одежды со световозвращающими элементами); на повышение эффективности борьбы с браконьерством (запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты без соответствующих документов).



Также удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной WWF России.



Регламентировано использование световых приборов и тепловизоров при осуществлении охоты, а изменения в части расширения возможности применения механических транспортных средств и летательных аппаратов носят юридико-технический характер – уточнена норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием.



Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.



Минприроды России, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг практики применения действия настоящих правил.



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