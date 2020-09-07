В Улан-Удэ бродячих собак пока будут ловить мелкими группами

Но это временная мера, мэрия надеется найти постоянного подрядчика







Мэрия Улан-Удэ подписала прямой договор с ИП Степанов на отлов 85 бродячих собак. Стоимость договора 585 тысяч рублей, а срок отлова – до 5 октября. Это почти семь тысяч на одну собаку. По закону, власти могут заключать прямые договоры на сумму до 600 тысяч рублей. Ранее это ИП работало в качестве партнера прежнего ловца собак – фирмы «МИК». Последняя не участвует в аукционах, так как, видимо, утратила интерес к «собачьей» тематике.



Прямой договор – вынужденная мера. Проведенный недавно аукцион провалился: не нашлось претендентов. Сегодня объявлен новый аукцион. Муниципалитет надеется, что к 5 октября будет выбран постоянный подрядчик. Разыгрываются 12 миллионов рублей на отлов 1440 собак.



Подать же заявку временному «собачьему оператору» на отлов можно по телефону 67-92-92.



Напомним, сейчас собак, пойманных на улицах, не усыпляют, а доставляют в приют, стерилизуют, вакцинируют и т. д. Через некоторое время их выпускают, под видеосъемку, в радиусе 500 метров от места, где были отловлены.



В Улан-Удэ в работе с отловленными животными задействован приют «Кот и пес». А недавно по запросу республиканского управления ветеринарии в столице Бурятии определен участок под строительство большого приюта на 500 собак. Участок площадью 16 тысяч квадратных метров находится в районе Спиртзаводской трассы.



Фото: «Номер один»

