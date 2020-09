В Бурятии пропал котенок снежного барса Гагарин

Ирбисенка не фиксируют фотоловушки, а его мама ходит одна

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и зоологи рабочей группы иркутских ученых «Азия-Ирбис» поделились грустной новостью: в 2020 году автоматические камеры не зафиксировали котенка снежного барса по имени Гагарин, за судьбой которого ученые следили с прошлого года. Таковы результаты летних экспедиций ученых на хребет Восточный Саян в Бурятии, сообщает WWF «К сожалению, в этом году камеры не зафиксировали котенка Гагарина. Мы не знаем его судьбу. Впервые фотоловушки «поймали» барсенка в 2018 году в День космонавтики, так барсенок получил имя. Маму Гагарина — самку снежного барса по имени Кучерявая — с августа прошлого года камеры фиксируют одну без котенка. Возможно, котенок умер от истощения или болезни. К сожалению, в местах, где живет самка Кучерявая, крайне мало сибирских горных козлов — основной пищи ирбиса в России. За год по пальцам можно пересчитать случаи, когда камеры фиксируют козлов — столько же отмечаются и скрытные ирбисы. Такую печальную картину сотрудники «Азии-Ирбис» видят во многих местах хребта Восточный Саян. Причин сокращения численности козерога много, а одна из главных — браконьерство», — говорит Сергей Малых, эксперт WWF, руководитель рабочей группы «Азия-Ирбис» (Иркутск), координатор мониторинга ирбиса на хребте Восточный Саян.Котенка снежного барса по имени Гагарин автоматические камеры впервые зафиксировали в Бурятии в 2018 году. Мама барсенка – самка Кучерявая также отмечалась с котенком на камерах весной, но летом уже одна. Скорее всего, Кучерявая потеряла котёнка.«С 2015 WWF России изучает ирбиса в Бурятии вместе с зоологами рабочей группы «Азия-Ирбис». Наши эксперты видят одну и ту же картину: котята появляются на свет, а потом покидают мать на втором году жизни и мигрируют в другие регионы или в Монголию. Ведь сколько бы котят не рождалось, ирбисов в Саянах не становится больше из-за скудной кормовой базы для редкого хищника. Сохранению сибирского горного козла в Восточном Саяне важно уделить особое внимание. Не будет козерога — уйдут и снежные барсы, или хищники начнут нападать на домашний скот. Молодые ирбисы не остаются жить здесь, не могут, нечего есть», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.Проверку автоматических камер ученые выполняли летом во время экспедиций по поиску снежного барса в Республике Бурятия на хребтах Большой Саян и Тункинские гольцы. Изучение и охрана снежного барса в Бурятии осуществляется при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness.В 2020 году экспедиции ученых получили поддержку программы NEASPEC (North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation), Программы экологического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.При поддержке программы NEASPEC эксперты WWF установят численность трансграничной группировки редкого хищника. В Республике Алтай на приграничном с Монголией хребте Чихачева c 4 по 13 сентября эксперты WWF и сотрудники Алтайского заповедника посчитают численность снежного барса. В средней и южной частях хребта Чихачева зоологи проверят автоматические камеры, которые установлены в мае и июне 2020 года. Данные по численности и состоянию группировки снежного барса ученые объединят с информацией о снежном барсе на тувинской и монгольской частях хребта Чихачева. В результате специалисты получат достоверную численность вида в трансграничной зоне России и Монголии.Экспедиции по учету ирбиса на границе России и Монголии до конца года также пройдут в Республике Бурятия. Здесь снежных барсов исследуют зоологи иркутской группы «Азия-Ирбис» на хребте Большой Саян, где эксперты уже проверили 18 ранее укрепленных фотоловушек и установили 10 новых камер, зафиксировали 19 проходов ирбиса и двух особей - самку и самца. Работы выполняются в рамках проекта WWF при поддержке программы NEASPEC (North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation), Программы экологического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. NEASPEC является подразделением UNESCAP — Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в ООН — и объединяет Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и Японию.Фото: WWF/ РГ «Азия-Ирбис»