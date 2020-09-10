Крематорий в Улан-Удэ не открылся из-за пандемии

Церемония предания тел огню откладывается, так как не пришли импортные печи



Крематорий в столице Бурятии планировали открыть в июне 2020 года. Однако объект так и не запустили: во-первых, строительство здания не завершено, во-вторых - нет оборудования. О том, когда состоится его запуск, «Номер один» узнал у инвестора.



По следам соседей



Вопрос о строительстве кремационной печи в столице Бурятии стоит уже давно, с тех самых пор, когда возникла проблема переполненности кладбищ. Мест для усопших катастрофически не хватало, захоронения окружили город плотным кольцом.



Ближайшие к Улан-Удэ крематории находятся в Новосибирске и Хабаровске. Всего на территории страны насчитывается 27 действующих крематориев в 23 городах от Москвы до Владивостока. Первый частный некрополь в России появился в 2003 году в поселке Восход в пригороде Новосибирска.



Один из бизнесменов, занимавшийся ритуальными услугами, выразил готовность участвовать в строительстве крематория. Ожидалось, что его возведут уже в 2011 году. Но бизнесмен неожиданно отказался от проекта.



В 2016 году городские власти вернулись к теме строительства крематория. Мэр города Александр Голков на одном из отчетных заседаний сообщил, что мест на городских кладбищах хватит максимум на полгода. После хоронить умерших будет негде, а денег на обустройство новых мест захоронения нет. И идея вновь ожила, ей дали ход. Оставалось только найти инвестора, поскольку власти города были не в состоянии профинансировать строительство из бюджета. Тогда, по предварительным подсчетам, на строительство крематория требовалось около 80 млн рублей.



И вот в конце 2017 года инвестор нашелся. Им стало ООО «Улан-Удэнский крематорий», учрежденное Маргаритой Вахрамеевой (90%) и Светланой Хахаловой (10%). Маргарита Вахрамеева также владеет рядом других компаний в сфере строительства, здравоохранения и ухода за престарелыми и инвалидами. Кроме того, она реализует в Бурятии инвестиционный проект «Создание медицинского центра кинезитерапии».



Сейчас в проект инвестирует предприниматель Александр Афанасьев из Санкт-Петербурга.



Проект получил одобрение главы Буддийской традиционной Сангхи Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева - буддизм считает кремацию правильной формой погребения. Не возражал и действующий на тот момент митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий Антонов.



Печи от чехов



Российские крематории в большинстве своем работают на чешском оборудовании. Инвесторы решили не ломать голову и заказать оборудование в Чехии. Инвестор получил разрешение на строительство в конце 2018 года. Организация «Антарктида» разработала проект здания, пройдена экологическая экспертиза и начато строительство.



Крематорий находится вблизи городского кладбища «Южное» (в районе Спиртзаводского тракта). Проектом также предусмотрено создание парка Памяти с обустройством колумбария для хранения праха в специальных урнах. Запланированы два зала прощания — буддийский и православный, технологическое отделение для кремации, специальное помещение для хранения и подготовки тел.



В крематории будут две печи, одна из которых резервная. Здесь используют новейшее оборудование чешского производства, которое благодаря современным технологиям минимизирует воздействие на экологию, и выброс из печи можно сравнить с выхлопом от двух автомобилей.



- Здание мы уже построили, заказали окна, фасады, сейчас делаем перегородки. До конца месяца закроем контур здания. Сейчас ждем оборудование из Чехии. В связи с пандемией сроки отложились, но надеюсь, что в этом году получим, - сообщил «Номер один» Александр Афанасьев.



Оборудование, как и проектная стоимость здания, за несколько лет существенно подорожало. Так, стоимость одной печи составляет 350 тыс. евро. Сейчас инвестор собирается закупить всего одну печь, вторую намерен приобрести примерно через пару лет.



- Помимо того, что оборудование подорожало, выросла цена и на стройматериалы. Стоимость объекта строительства от первоначальной сметы возросла на 20-25%. Сейчас мы оцениваем проект в 120 млн рублей, хотя планировали уложиться в 90, без покупки второй печи, - делится с нами Александр Афанасьев.



Дата запуска, по словам инвестора, зависит от разных факторов, в том числе повлияла и пандемия: оборудование (в том числе печи) должно приехать по железной дороге в теплое время года, поскольку при минусовой температуре перевозка невозможна. Но весной его не отгрузили в Улан-Удэ из-за закрытия границ.



- Если оборудование придет из Чехии до середины октября в Улан-Удэ, мы откроемся ориентировочно в конце ноября. Если же не получим до середины октября (это крайний срок - связано с технологией печи), то откроемся в апреле-мае следующего года. Но здание достроим в любом случае в этом году, - обещает инвестор.



Также на территории крематория появится колумбарий. Где можно разместить 312 урн. Те, кто не захотят им воспользоваться, смогут захоронить прах в урне. Для этого предоставляется участок 80 на 110 сантиметров, но это без учета оградки и памятников. Захоронение в урне обойдется примерно в 4 тыс. рублей.



Инвестор надеется со временем окупить проект, но все зависит от того, насколько в республике приживется и станет популярной данная услуга.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: pixabay.com