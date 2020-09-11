Гендиректор «Вертолетов России»: «У-УАЗ ни разу не срывал контракты»

В новых цехах предприятия после модернизации есть уникальные вещи, которые по пальцам можно пересчитать в мире



В новых цехах Улан-Удэнского авиазавода есть уникальные вещи, которые по пальцам можно пересчитать в мире. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, посетивший У-УАЗ в четверг, 10 сентября. Он подвел итоги модернизации предприятия за последние несколько лет, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Цеха, которые мы сегодня открыли, стоят на том месте, где в 2017 году не было практически ничего. Открытие цехов - это логическое завершение большой работы, которая была организована несколько лет назад В новых производствах У-УАЗ учтены требования экологии - не только снижения выбросов в окружающую среду, но и вопросы сохранения здоровья работников», - отметил Андрей Богинский, который принял участие в открытии двух новых цехов и площадки интерактивного обучения принципам «бережливого» производства.



Он также отметил, что модернизация на авиазаводе – это продолжение ранее начатой работы по цифровизации создания вертолетов, их производства и запуска в дальнейшую эксплуатацию.



«Я хотел бы отдельные слова признательности выразить Алексею Самбуевичу Цыденову за постоянное внимание к деятельности завода, холдинга. Не было месяца, чтобы мы не общались и не обсуждали планы, задачи, вопросы перспектив. Не все получается так быстро, как бы хотелось, но сегодняшнее мероприятие доказательство нашего с вами труда и усилий. Я думаю, что это большой залог для серьезного, активного развития. Это видят наши заказчики. Я уже говорил, что здесь ни разу не срывали контракты. Это действительно большая ответственность, мотивация коллектива на выполнение больших, серьезных задач качественно и в сроки», - подчеркнул Андрей Богинский.



Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и управляющим директором У-УАЗ Леонидом Белых он посетил покрасочный цех завода. Здесь они оставили свои пожелания и автографы на носовом обтекателе вертолёта Ми-171Е.



В настоящее время на УУАЗ идет работа по завершению модернизации и строительства корпуса гальваники, завершается строительство и до конца года ожидается переезд в новый логистический комплекс. Это позволит улучшить условия труда, сосредоточить в одном месте все комплектующие изделия и материалы для создания вертолетов. Кроме того, холдинг обсуждает с руководством республики поиск территорий под еще один технопарк.



«Наш завод действительно является флагманом. Здесь очень много проектов реализуется одновременно. В цехах, которые мы сегодня открыли и планируем открыть в ближайшее время, все самое современное. Это дает основу для хорошего будущего – продукция будет качественная, высокотехнологичная, абсолютно конкурентоспособная на мировом рынке, а не только в России. Все это дает нам уверенность в том, что у завода хорошие перспективы. И, конечно, мы – республика - тоже стараемся помочь заводу. Наша задача – обеспечить кадры, мы усиливаем наш авиационный техникум, создаем в Улан-Удэ совместную кафедру с Московским авиационным институтом на базе нашего университета», - рассказал Алексей Цыденов.



Как отметил управляющий директор УУАЗ Ленид Белых, что «при такой поддержке было бы стыдно плохо работать».



«Нам доверяют серьезные проекты - это запуск новых вертолетов, выпуск новых изделий, у нас заключены крупные контракты, нам выделяют деньги на покупку оборудования. Благодарю коллектив за то, что сумели освоить все новое, теперь главное все это образцово содержать, чтобы даже через несколько лет у нас было также чисто и всё работало», - отметил он.



Фото: egov-buryatia.ru

