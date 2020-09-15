Новый экскаватор введен в эксплуатацию на «ТимлюйЦементе»

Он позволит повысить производительность труда и уменьшить себестоимость продукции



В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») поступил новый гидравлический экскаватор Hyundai R380LC-9SH стоимостью около 17,5 миллиона рублей. Техника, которая заменила выработавший моторесурс Hyundai R360LС-7A, задействована в освоении третьего рудного тела Таракановского месторождения, сообщили в пресс-службе предприятия.



Машина оснащена системой централизованной смазки, предпусковым обогревателем Webasto, дизельным мотором с простой топливной аппаратурой, использование которой позволит сократить эксплуатационные затраты. Сварная рама из стали делает кабину более безопасной, а круговое остекление, кондиционер и удобное кресло улучшают условия работы машинистов.



Современная горная спецтехника отличается большим межремонтным интервалом и, следовательно, высокой рентабельностью. По заказу специалистов Тимлюйского цементного завода экскаватор Hyundai сверхштатно укомплектован гидролинией для подключения гидромолота.



«Цех «Горный» отвечает за бесперебойную поставку основного сырья в производстве цемента – известняка, а значит, техника должна служить исправно, без простоев. Приобретение новой единицы горного оборудования стало необходимой мерой в связи с нецелесообразностью ремонта старого экскаватора. Ввод в эксплуатацию карьерной машины с объемом ковша 1,86 кубометра позволяет повысить производительность труда и, соответственно, уменьшить себестоимость готовой продукции. Кроме того, она поможет оперативно производить дальнейшую разработку участка Таракановского месторождения – третьего рудного тела, в частности экскавацию вскрышных пород на мягких грунтах, где техника прекрасно себя показывает без дополнительных организационно-технических мероприятий в отличие от карьерного экскаватора ЭКГ. Новый Hyundai уже используется при погрузке известняка и вскрышных пород на карьере», – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.





Фото: «ТимлюйЦемент»

