В Листвянке сносят две гостиницы

Они не могли гарантировать безопасность туристам и фактически являлись «самоволками»



Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой на основании обращений жителей поселка Листвянка проведена проверка законности возведения гостиничных комплексов «Байкал Хан» и «Мандарин». По результатам проверки доводы заявителей подтвердились, сообщили в надзорном органе.



Установлено, что объекты расположены на территории Прибайкальского национального парка, построены с нарушением градостроительных и экологических норм. Строения фактически являются самовольными, владельцами в установленном порядке не были получены разрешения на строительство, не проводились государственная экологическая экспертиза, необходимые инженерные изыскания.



Проверенные гостиницы не могли гарантировать безопасность своих работников и отдыхающих туристов, угрожали окружающей среде.



С учетом того, что выявленные нарушения неустранимы и невозможно организовать законное использование данных туристических объектов приняты наиболее категоричные меры прокурорского реагирования – предъявлены иски о сносе строений.



Представленные прокуратурой доказательства убедили суд в законности требований. Решениями Иркутского районного суда исковые заявления удовлетворены.



В настоящее время судебные акты в законную силу не вступили, однако, владельцами гостевого дома «Мандарин» уже принимаются меры по сносу самовольных построек.



Фото: baikalproc.ru

