Народный Хурал Бурятии узаконил трехдневные выборы главы республики

Сначала вопрос не набрал нужного количества голосов, но депутаты переголосовали



В Народном Хурале Бурятии сегодня рассмотрели закон, который устанавливает новые правила для проведения выборов главы республики. Эти правила продиктованы федеральным законодательством, которое этим летом утвердило возможность дистанционного голосования (электронного и по почте), а также возможность растянуть выборы на три дня.



Правительство разработало изменения в закон о выборах главы Бурятии, которые приводят его в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.



Однако некоторые депутаты не согласились с такой постановкой вопроса. В частности, депутат Буда-Ширап Батуев обратился к сенатору от Бурятии Александру Варфоломееву с просьбой учитывать мнение регионов по подобным законопроектов, а не ставить региональные парламенты перед фактом и необходимостью приводить свои законы в соответствие с федеральными.



- Мы – половину времени теряем на приведение «в соответствие». А когда принимали, нас не спрашивали. Например, трехдневное голосование. Даже при обычном голосовании мы видим, сколько нарушений. Если будет трехдневное голосование, то там нарушений будет на порядок больше, - говорил он. - Когда такие законы принимаются, надо спрашивать законодательные органы регионов.



Другой депутат – Тумэн Дондоков – согласился с коллегой и усомнился в том, что такие изменения в республиканский закон будут уместны. В частности, он раскритиковал норму, разрешающую голосовать дистанционно «по иным причинам», что может трактоваться как угодно. Вводя электронное голосование, по его словам, мы можем повторить опыт США, где хакеры вмешивались в выборы и меняли их результаты.



- Если у населения и оппозиции раньше теплилась надежда, что власть сменяема и возможны выборы, то теперь мы эту надежду отбираем, - говорил он.



Впрочем, голосовать против законопроекта никто не призывал, ведь он всего лишь приводит наше законодательство в соответствие с федеральным. Тем не менее, результаты голосования несколько обескуражили: число голосов «за» было недостаточно, чтобы закон был принят.



Спикер Хурала Владимир Павлов после недолгих раздумий поставил вопрос на голосование во второй раз. Со второй попытки закон все же был принят.



Фото: «Номер один»

