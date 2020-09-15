Разбивание хребтовой кости стало официальным видом спорта в Бурятии

Появилась возможность включения его во Всероссийский реестр видов спорта



Народный Хурал Бурятии принял сегодня закон, который признает разбивание хребтовой кости «Сээр хухалха (Һээр шаалган)» национальным видом спорта.



- Разбивание хребтовой кости входит в программу всех культурно-спортивных и религиозных праздников республики: Наадан-Сурхарбан, Этигиловские игры, Алтаргана и др. В связи с принятием этого закона, «разбивание хребтовой кости «Сээр хухалха (Һээр шаалган)» обретет статус официального национального вида спорта Республики Бурятия, что в дальнейшем даст возможность для включения во Всероссийский реестр видов спорта, - докладывал депутатам министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов.



Включение в реестр позволит присваивать спортивные разряды и звания, квалификационные категории спортивных судей по национальному виду спорта, что будет являться большим толчком в развитии традиционных для Республики Бурятия видов спорта, говорится в пояснительной записке к проекту.



Депутаты в целом поддержали этот закон, но с поправкой: наименование «Сээр хухалха (Һээр шаалган)» решили изменить, поменяв два варианта названий местами: «Һээр шаалган» (Сээр хухалха), поскольку название Һээр шаалган более литературное.



Фото: egov-buryatia.ru

