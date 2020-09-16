В Бурятии 277 многодетных семей получили субсидию на покупку жилья

Эта региональная форма социальной поддержки действует с 2011 года



В Бурятии в нынешнем году выплату на приобретение жилья получили 10 семей с шестью и более детьми. Общий объем расходов на улучшение жилищных условий многодетных семей превысил 85 миллионов рублей, сообщило минсоцзащиты республики.



Программа по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, направлена на достижение целей и задач Нацпроекта «Демография». Многодетным семьям предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилых помещений, средний размер которой составляет 2,2 миллиона рублей.

Всего с 2011 по 2020 годы 277 семей, имеющих шесть и более детей, обрели новое жилье.



Отметим, единовременная денежная выплата предоставляется из расчета 11 квадратных метров на каждого рожденного (усыновленного) ребенка. На выделенные денежные средства семья может приобрести жилое помещение на первичном или вторичном рынке жилья, при долевом или индивидуальном строительстве жилого помещения для постоянного проживания в любом населенном пункте Бурятии.

Условиями предоставления единовременной денежной выплаты являются:



• наличие в семье шести и более детей (в том числе усыновленных), не достигших восемнадцати лет на дату рождения (усыновления) шестого ребенка;

• проживание на территории Бурятии не менее пяти лет на дату рождения (усыновления) шестого и последующего ребенка;

• нахождение семьи на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в органах местного самоуправления по месту жительства.



Органы местного самоуправления составляют списки семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, и направляют их в территориальные отделы социальной защиты населения, которые представляют списки в минсозащиты.



Благодаря такой помощи и другим мерам социальной поддержке многодетных из федерального и регионального бюджетов за 2012-2019 годы количество семей с шестью и более детьми в Бурятии выросло до 550. Это в 27 раз превышает показатель 2011 года. По итогам прошлого года Бурятия по суммарному коэффициенту рождаемости занимала второе место в Дальневосточном федеральном округе и шестое место по стране, сообщало ранее правительство республики.



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