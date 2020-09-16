В Улан-Удэ ищут 34-летнего жителя города Алексея Машкина

Он пропал 20 августа и с тех пор не выходит на связь с родными







В Улан-Удэ Полицейские разыскивают 34-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Машкина. Пропавший с 20 августа текущего года не выходит на связь с родственниками, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост около 175 см, на вид 30-35 лет, среднего телосложения.



Возможно, находится на заработках в одном из районов республики.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(964)406-96-02, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии