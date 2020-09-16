В Бурятии приставы водворили дверь на место

Соседский спор по поводу ее переделки решался в суде



В Бурятии судебным приставам пришлось вмешаться в коммунальный конфликт и восстановить нарушенные права жительницы Северобайкальска в пользовании общим помещением в многоквартирном доме, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Обратиться в суд женщина была вынуждена из-за соседа, который самовольно передвинул входную дверь своей квартиры, что создавало препятствие для ее выхода на лестничную площадку, так как происходило столкновение входных дверей соседей.



На основании исполнительного документа судебный пристав вынес требование должнику об исполнении судебного решения и разъяснил последствия его неисполнения в добровольном порядке. Во избежание штрафных санкций мужчина устранил конструктивные изменения на лестничной площадке многоквартирного дома и перенес входную дверь на прежнее место.



Для проверки исполнения решения судебный пристав посетил квартиру. Права ее собственницы восстановлены в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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