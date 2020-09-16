В Бурятии в тайге погиб золотодобытчик

Он покинул золоторудный участок Уакит 12 сентября



В Бурятии после трехдневных поисков работника золоторудного участка в тайге найдено его тело, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Напомним, утром 12 сентября пятеро спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски 27-летнего мужчины, который ушел с золоторудного участка Уакит (в 30 км от села Багдарин Баунтовского района) в неизвестном направлении и не вернулся.



Спасатели за три дня поисков обследовали 50 км леса в труднодоступной местности. Накануне они нашли тело человека. Предположительно, это и есть потерявшийся человек. Тело передано сотрудникам полиции. Иных подробностей пока нет.



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