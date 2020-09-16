Частые отключения света в Улан-Удэ вызваны износом оборудования

Кабельные линии размывали дожди и рвала спецтехника сторонних организаций в охранной зоне ЛЭП





С начала нынешнего года в зоне обслуживания городских электрических сетей Улан-Удэ фиксируется рост технологических нарушений. Об этом сообщил сегодня на планерном совещании мэра столицы Бурятии Сергей Стариков, директор производственного отделения «Городские электрические сети» (филиал «Россети Сибирь» в Бурятии).



За восемь месяцев рост нарушений на сетях составил 6,4 %. Если в 2019 году произошло 264 нарушения, в этом году уже 282. По каждому нарушению проводится разбор с выявлением причин отключения. В большинстве случаев (65 нарушений) причиной стал износ оборудования.

Из–за ветра, дождя произошло 41 отключение или 12 %: происходит потеря контактов или обрыв проводов. Еще 31 нарушение приходится на сети потребителей, больше половины случаев — это старение изоляции.



Один из недавних примеров - в Железнодорожном районе из-за ливня и грозы вышли из строя три подземные 6-киловольтные линии. Они подавали электроэнергию в жилые дома по улицам Октябрьская, Комсомольская, Маяковского, Нахимова, Ломоносова, Лермонтова. Без света остались 2187 потребителей, 14 многоквартирных домов, железнодорожная больница.



В местности Медведчикова падь в мае этого года размыло 8 кабельных линий, которые питают большую часть юго-запада города.



«После первого дождя мы собственными силами засыпали промоины и закрыли кабельные линии. После этого работал Комбинат по благоустройству», - отметил Сергей Стариков.



Кроме того, 14 % всех отключений в 2020 году произошли по вине сторонних организаций: это порывы кабельных линий, обрывы проводов, работа спецтехники и перемещение грузов в охранной зоне линий электропередач.



Сейчас самые проблемные участки электросетей с точки зрения отключений включены в программу ремонтов на 2021 год, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Для оперативного выявления нарушений в городе работает оперативная диспетчерская служба. Горожане могут обратиться с сообщениями об авариях по многоканальному телефону: 88001000380, а также 439090, 439898.



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