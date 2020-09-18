В Бурятии помнят женщину, остановившую пустыню облепихой

Лесники установили мемориальную доску ветерану лесного хозяйства Анны Зверьковой



В Бурятии на стене «Лесресурса» лесники установили мемориальную доску в память о ветеране лесного хозяйства – Анне Зверьковой. Она посвятила лесному делу 52 года и за свою многолетнюю службу внесла огромный вклад в развитие отрасли, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Один из самых ярких примеров ее деятельности – решение проблемы движущихся песков в Бурятии в 70-е годы прошлого века. Это природное явление, при котором быстро распространяются большие песчаные массивы, лишенные растительности. Они заносят и осушают пашни, пастбища и луга, наносят вред природе и выводят из почвы полезные элементы. Над Бурятией нависла угроза превращения плодородных земель в пустыню.



Именно Анна Зверькова предложила закрепить движущиеся пески путем облесения. Первыми экспериментальными площадками стали Баргузинский и Курумканские районы. Она организовала доставку со своей родины, Барнаула, двух вагонов саженцев алтайской облепихи. В условиях Бурятии облепиха давала огромный прирост. Впоследствии облепиху высадили на закреплении песков во многих лесничествах и в гослесфонде. Семена алтайской облепихи, которая так хорошо привилась в Бурятии, разнесли птицы. Так облепиха распространилась по всей республике. Сейчас в Бурятии движущихся песков не осталось. Все они закреплены путем посадки корнеотпрысковых кустарников.



В 1976 при Иволгинском лесхозе Анна Зверькова организовала семеноводческую станцию, где лесники могли заниматься заготовкой, обработкой, хранением и доведением семян до посевной кондиции. А через 7 лет Анна Ивановна возглавила Бурятскую зональную лесосеменную станцию.



«Жизненный путь Анны Зверьковой является ярким примером беззаветной преданности любимому делу. Анна Ивановна внесла неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства Бурятии. Благодаря ее таланту и профессионализму, лесное хозяйство республики шагнуло далеко вперед», - отметил руководитель «Лесресурса», Александр Молчанов.



Анна Зверькова единственная в Бурятии дважды удостоена знаков «За сбережение и приумножение лесных богатств Российской Федерации», награждена знаками Х, ХХ, ХХХ лет безупречной службы в Государственной лесной охране.

Фото: РАЛХ





