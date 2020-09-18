В Бурятии началась эпоха глобального утепления

Жители республики, расходующие на дрова и уголь до 1 млрд рублей, озаботились энергоэффективностью жилья



В Бурятии наблюдается бум ремонтов: накануне наступления отопительного сезона частный сектор Улан-Удэ принялся утепляться. Зима, по прогнозам, будет суровой, а утепление поможет сохранить тепло и деньги. Улучшится и экология.



Напомним, что рост числа ремонтов потянула за собой благоприятная конъюнктура на рынке недвижимости Бурятии. Так, с весны 2020 года в связи со снижением ставок ипотечных кредитов резко выросло число приобретаемого жителями республики жилья. По данным пресс-службы правительства республики, по состоянию на август 2020 года в Бурятии выдано 1183 кредита в рамках программы «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Активно росли и продажи вторичного жилья, ипотека на которое также подешевела. Соответственно, больше квартир и домов - больше ремонтов. В строительных магазинах порой наблюдаются очереди, люди стремятся до холодов закончить ремонт и утеплиться по максимуму.



В строительных магазинах Улан-Удэ на оживление спроса на ремонт и утепление домов и квартир отреагировали, как обычно - ростом цен. Правда сами продавцы говорят, что основной рост произошел из-за увеличения цен производителей, ведь часть строительных материалов поступает по импорту, а он подорожал из-за снижения курса рубля.



- Рост цен на утеплители произошел с началом сезона, в этом году он был на уровне 10-15%, но продажи не упали, а, наоборот, выросли, люди активно утепляют свое жилье с целью экономии тепла и топлива, - говорят в одной из крупных строительных сетей Улан-Удэ.



Власти связывают рост вложений граждан с желанием снизить свои затраты на уголь и дрова, что благоприятно отразится на экологии.



- Есть расчеты, что утепление только фасада обычного деревянного дома одним слоем теплоизоляции снижает потребность в топливе в полтора раза, - говорит член рабочей группы «Чистый воздух», депутат Народного Хурала Егор Олзоев. - Фактически вложения в утепление домов окупаются за два-три сезона, а дальше идет экономия в связи с ростом энергоэффективности зданий.



Пока же тенденция по утеплению собственного жилья активно набирает силу лишь в частном секторе.



По словам Егора Олзоева, ежегодно население частного сектора города расходует на приобретение дров и угля от 950 млн до 1 млрд рублей. Утепление же домов позволит значительно сократить траты на топливо.



- Безусловно, утепление фасадов, крыш, окон частного сектора необходимо стимулировать и найти те механизмы, которые бы позволили придать этой тенденции динамичный характер, - сообщил он. - Возможно, используя и государственную поддержку, и встречные шаги производителей средств теплозащиты и строительных розничных сетей с целью увеличения эффективности тепло-, энергосбережения. Ведь здесь речь идет не только о бизнесе, но и об улучшении воздушной атмосферы.



Будем надеяться, что со временем в Улан-Удэ начнут массово утеплять и многоэтажные дома старых серий, не соответствующие современным нормам тепло-, энергосбережения. Что в перспективе позволит снизить затраты на покупку угля на городских ТЭЦ и котельных, а смога станет меньше.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: «Номер один»

