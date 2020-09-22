Власти Улан-Удэ присвоили лавочке имя известного блогера-урбаниста

Илья Варламов дал разбитой советской скамейке вторую жизнь





Весьма оригинальную идею реализовал Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Его работники отремонтировали разбитую советскую лавочку и присвоили ей имя известного блогера-урбаниста Ильи Варламова.





Напомним, в марте 2020 года блогер посетил столицу Бурятии и по итогам поездки выпустил большое видео со своими впечатлениями. Также он посвятил Улан-Удэ несколько фоторепортажей в своем «Живом журнале». В Улан-Удэ Илья Варламов прогулялся не только по центру города, но и заехал в отдалённые районы, а именно 100-е кварталы и ПВЗ. Там во дворе дома по ул. Буйко, 23а блогеру попалась на глаза советская скамейка, находящая в плачевном состоянии. Тем не менее, урбанист отметил удобную эргономику скамейки и даже объявил, что «когда-то деды знали, что такое нормальная лавка».







Как сообщили в пресс-службе мэрии, Комитет городского хозяйства решил не оставлять советскую скамейку доживать свой век в таком печальном состоянии. Комбинат по благоустройству вывез ее на свою базу, где плотники отреставрировали ее за несколько дней. После восстановления поврежденных бетонных боковин, монтажа новых деревянных брусков и общей покраски скамейка была возвращена на прежнее место во дворе. А е ее углу появилась небольшая табличка с надписью «Скамейка имени Ильи Варламова».Фото: мэрия Улан-Удэ