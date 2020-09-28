Эвенки и сойоты Бурятии награждены на престижном фестивале

В Москве завершается ежегодная выставка-ярмарка «Сокровища Севера»





Мероприятие проходило с 25 по 27 сентября в выставочном центре «Сокольники». Это 15-я по счету, юбилейная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России», собирающая представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В общероссийском фестивале по традиции приняла участие и делегация из Бурятии.

Лучшие работы эвенкийских и сойотских мастеров Бурятии были продемонстрированы в единой экспозиции. Сразу две коллекции костюмов в этностиле приняли участие на конкурсе «Полярный стиль». По его итогам детский эвенкийский центр «Синильга» из Северо-Байкальского района награжден специальным призом в номинации «Лучший костюм, предназначенный для шоу и выступлений». В номинации «Лучшая современная этническая коллекция» почетное второе место получила мастерская «Ханза» центра сойотской культуры и народного творчества из Окинского района, представив коллекцию из валянной шерсти.







Право представлять свои работы на выставке столь высокого уровня эвенкийские мастера получает после отборочной выставки, которая проходит в Улан-Удэ – «Эвенки. Краски таёжного мира». Отбор мастеров по сойотскому декоративно-прикладному творчеству произвел отдел культуры Окинского района.На фотоконкурсе «Северный взор» была выставлена работа сотрудника центра «Арун» Василия Тараруева. Данный конкурс еще не завершился. Он проходит он-лайн в три этапа.Традиционно выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» интересна массой конкурсов и мастер–классов. Так наши мастера поучаствовали в мастер–классах по работе с мехом, гравировкой по кости, а также в национальных играх.«Для мастеров принимать участие в таком масштабном мероприятии - это шанс оценить свои возможности, научиться новому и как результат – вдохновится на новые свершения», говорит директор АУК ГРЦЭК «Арун» Надежда Шеметова.В рамках выставки прошел танцевальный марафон ительменских танцев «Алхалалай». Запрещенный к проведению у себя на Камчатке из-за эпидемиологической ситуации, он прошел в усеченном виде в Сокольниках. Все мероприятия прошли с соблюдением мер предосторожности.По мнению министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, такие мероприятия способствуют привлечения внимания к народным мастерам республики и подчеркивают разнообразие этнической культуры региона.Фото: предоставлено Надеждой Шеметовой